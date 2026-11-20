Cecilia Asoro (30) wusste sehr früh, wohin ihr Weg einmal führen sollte. Wie die Reality-TV-Bekanntheit jetzt im Podcast "unREAL" von Serkan Yavuz (33) erzählte, war sie bereits als Kind fest davon überzeugt, später in der Öffentlichkeit zu stehen. Ihr heutiges Leben habe sie gewissermaßen manifestiert. Um vorbereitet zu sein, übte sie damals sogar ihre Unterschrift für Autogrammkarten. Dass sich ihr Traum tatsächlich erfüllt hat, fiel auch einer früheren Schulfreundin auf. "Du beweist, dass Manifestation existiert, weil du hast immer gesagt, ich werde später auf dem roten Teppich stehen und Geld verdienen. Genau so ist es passiert", habe diese ihr gesagt

Cecilia betont gegenüber ihrem guten Freund Serkan, dass der Ruhm ihr keineswegs zugeflogen kam: "Ich habe daran immer geglaubt. Es war nicht so, dass alle mich direkt mochten und kannten. Mein Weg war wirklich steinig." Vor allem finanziell ging es ihr nicht gut. Alles, was sie früher anpackte, wurde laut der Content Creatorin damals sprichwörtlich eher "zu Scheiße als zu Gold". Cecilia erinnert sich im Podcast: "Ich hatte Schulden, ich konnte mir keine Wohnung leisten." Davon unterkriegen ließ sie sich aber nicht. "Ich habe immer an meinen Traum geglaubt und habe mir immer gesagt, dass ich für etwas Besseres bestimmt bin. Ich habe immer gesagt, ich weiß, dass ich es schaffe, dass ich meinen Traum schaffe", meint die Influencerin.

Zur Sprache kam das Thema unter anderem wegen einer NFL-Gala in München. Zu dem Event hatte Cecilia ihren Kumpel Serkan als Begleitung mitgenommen. Vor Ort trafen die beiden auf zahlreiche prominente Persönlichkeiten – ein Moment, der die TV-Bekanntheit stolz machte. Inzwischen hat Cecilia ihre Ziele noch höher gesteckt. Im Gespräch mit Serkan scherzte sie, dass sie eines Tages sein Mietshaus kaufen wolle. Später möchte sie sogar eine noch größere Immobilie besitzen. An die Hörer des Podcasts richtete sie außerdem einen klaren Appell: "Manifestiert euer Leben." Serkan hatte dazu noch eine Ergänzung parat. Der Wunsch nach Erfolg allein reiche seiner Ansicht nach nicht aus. Man müsse auch selbst aktiv werden und etwas dafür tun. In diesem Punkt stimmte Cecilia ihrem Gesprächspartner zu.

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Instagram / catchus.de Serkan Yavuz und Cecilia Asoro, Realitystars

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