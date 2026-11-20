Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) haben sich mit ihren beiden Kindern in London gezeigt – ein Anblick, den es nur selten gibt. Wie aktuelle Bilder der Zeitung Express zeigen, war die vierköpfige Sussex-Familie am Mittwochabend im Winter Wonderland im Hyde Park unterwegs. Bei dem festlichen Trip nach London durften natürlich auch der siebenjährige Prinz Archie (7) und seine kleine Schwester Prinzessin Lilibet (5) nicht fehlen. Statt sich ins reguläre Getümmel zu stürzen, genossen Harry, Meghan und ihre Kinder allerdings eine exklusive VIP-Vorpremiere des Weihnachtsmarkts und Vergnügungsparks. Für alle anderen Besucher öffnete das Winter Wonderland erst am darauffolgenden Tag seine Türen. Die Sussexes nutzten den Abend also, um das weihnachtliche Treiben noch vor dem großen Besucheransturm zu erleben. Für Harry und Meghan war es damit ein gemeinsamer Familienmoment mitten in London, den sie nicht hinter verschlossenen Türen verbrachten.

Vor allem Vater und Sohn kamen sichtlich auf ihre Kosten: Harry und Archie unternahmen gemeinsam eine Spritztour im Autoscooter. Während der Kleine das Steuer eines Ford-Wagens übernahm, hielt ihn sein Papa fest und brauste sichtlich vergnügt mit ihm über die Piste. Meghan schaute dem Treiben zunächst mit Lilibet von hinter der Absperrung aus zu, wobei sie ihre Tochter liebevoll von hinten umarmte – ehe sich die Herzogin später selbst in eine Achterbahn traute. Die Familie bewegte sich ganz entspannt durch die Menge und setzte auf lässige Winteroutfits. Harry trug unter anderem eine Steppjacke und eine Baseballkappe, Meghan hatte sich mit einer grauen Mütze und einem Wintermantel gegen die Kälte gewappnet. Die Royals waren an diesem Abend jedoch nicht die einzigen bekannten Gesichter vor Ort. Auch Perrie Edwards (33), Myleene Klass (48), Alexandra Burke (38), Helen Flanagan (36) und Spencer Matthews (38) ließen sich die Vorschau nicht entgehen.

Gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit, bei denen Harry und Meghan beide Kinder dabeihaben, haben echten Seltenheitswert. Berichten zufolge erleben die Sussexes nun ihre erste Vorweihnachtszeit in der alten Heimat, nachdem sie im August 2026 aus den USA nach Großbritannien zurückgekehrt sind. Dennoch werden Harry und Meghan beim traditionellen Weihnachtsfest der Royals in Sandringham wohl wieder außen vor bleiben – und auch bei Prinzessin Kates (44) Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey dürften die beiden fehlen. Seine Enkel Archie und Lilibet sah König Charles III. (78) zuletzt im Juli 2026 in Highgrove persönlich. Es soll das erste Treffen mit den Kindern seit vier Jahren gewesen sein. Ganz verabschiedet hat sich die Familie von ihrem Leben außerhalb Großbritanniens aber nicht: Während der Schulferien und in unterrichtsfreien Zeiten soll das Anwesen in Portugal weiterhin genutzt werden.

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Nottingham, Oktober 2026

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrer Tochter Lilibet, 2026

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