Netflix hat einen brandneuen Weihnachtshit ins Rennen geschickt: Die romantische Komödie "Guarding Stars" ist erst seit dem 18. November auf der Streamingplattform verfügbar und hat sich schon 24 Stunden später an die Spitze der deutschen Netflix-Filmcharts katapultiert. Für den Film stehen zwei bekannte Gesichter aus erfolgreichen Serien vor der Kamera: "Supernatural"-Star und Gilmore Girls-Schönling Jared Padalecki (44) übernimmt eine der Hauptrollen, an seiner Seite spielt Gossip Girl-Darstellerin Leighton Meester (40). Die Geschichte dreht sich um einen bedrohten Actionstar und die Frau, die ihn beschützen soll. Mit dem Sprung auf den ersten Platz innerhalb von nur einem Tag hat die Produktion beim deutschen Publikum einen echten Blitzstart hingelegt.

Jared ist in "Guarding Stars" als Jack Stapleton zu sehen. Der Actionstar ist charmant, lebt aber sehr zurückgezogen. Weil ihn eine Stalkerin verfolgt, bekommt er die Personenschützerin Hanna Brooks zur Seite gestellt – gespielt von Leighton. Sie begleitet Jack über die Feiertage zu seiner Familie, wo bereits seine besorgte Mutter wartet, die von Andie MacDowell (68) verkörpert wird. Um sie nicht zu beunruhigen, gibt sich Hanna kurzerhand als Jacks Freundin aus. In der gemütlichen Atmosphäre des Weihnachtsfestes bleibt die vorgetäuschte Beziehung jedoch nicht lange rein beruflich, woraus sich der romantische Kern der Handlung entwickelt. In den deutschen Netflix-Charts muss sich die Konkurrenz vorerst geschlagen geben: Mit Stand vom 19. November liegt "Guarding Stars" unter anderem vor "Heartland", "Nur bis Weihnachten", "Never Surrender" und dem Weihnachtsklassiker "Der Grinch".

Als Vorlage für den Film diente der Roman "The Bodyguard" von Katherine Center, der im Jahr 2022 erschien und unter anderem auf BookTok viral ging. Eine markante Änderung gibt es im Vergleich zur literarischen Vorlage allerdings: Die Verfilmung spielt in der Weihnachtszeit, da Regisseurin Elizabeth Allen Rosenbaum die Handlung zusammen mit Katherine in ein festliches Setting verlegte. Die Filmemacherin ist mit den Serienwelten ihrer beiden Hauptdarsteller bestens vertraut, da sie bereits bei Episoden von Vampire Diaries und "Gossip Girl" Regie führte. Auch bei Netflix ist Elizabeth keine Unbekannte, nachdem sie dort zuvor mit der Romanverfilmung "Purple Hearts" einen großen Erfolg gefeiert hatte.

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Netflix Jared Padalecki und Leighton Meester in "Guarding Stars"

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Netflix Leighton Meester und Jared Padalecki in "Guarding Stars"

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