Liebes-Aus? Jaz Elle Agassi zeigt sich mit anderem Sportstar

Liebes-Wirbel um Jaz Elle Agassi (22)! Die Tochter von Tennislegende Steffi Graf (57) und Andre Agassi (56) soll nach Informationen von Bild ihre Beziehung zu Baseballspieler Parker Aquino beendet haben. Besonders auffällig: Jaz hat sämtliche Instagram-Beiträge von ihrem Profil gelöscht – damit verschwanden auch alle gemeinsamen Fotos mit Parker. Stattdessen postet sie sich nun in einer Instagram-Story in einem vertrauten Spiegelselfie mit einem anderen jungen Mann: John Fertitta, den sie direkt auf dem Bild markierte. Kein Versteckspiel also.

Auf dem Foto lehnt sich Jaz an den Fußballer, der ebenfalls wie sie in Las Vegas lebt. John spielte an der Bishop Gorman High School in Nevada Fußball als defensiver Mittelfeldspieler und Innenverteidiger. Ob er bereits der neue feste Partner an ihrer Seite ist, ist noch unklar. Laut Bild hatten zwischen Jaz und Parker sogar Verlobungsgerüchte im Raum gestanden, bevor die Beziehung offenbar in die Brüche ging.

Jaz und Parker waren seit etwa 2023 ein Paar. Damals tauchten erste gemeinsame Fotos eines Skitrips auf, 2024 folgte ein Kuschelfoto vom Strand mit einem Herzchen-Emoji – begleitet von Geburtstagsglückwünschen an Parker. Im Sommer 2025 traten die beiden dann sogar gemeinsam mit Vater Andre bei den US Open in New York in der Öffentlichkeit auf. Wie ihre berühmte Mutter Steffi hält Jaz ihr Leben sonst weitgehend aus dem Rampenlicht heraus – öffentliche Auftritte sind bei ihr eher die Ausnahme.

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Instagram / pbeetle.hair Jaz Elle Agassi, Tochter von Steffi Graf

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Instagram / jazagassi Jaz Agassi und John Fertitta, Juli 2026

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Instagram / jazagassi Jaz Agassi macht die Liebe zu Parker Aquino auf Instagram offiziell