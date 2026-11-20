Royales Wiedersehen in Mumbai: Während ihrer dreitägigen Indienreise trafen Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) am Dienstag erneut auf Prinzessin Chimi Yangzom Wangchuck aus Bhutan. In der Öffentlichkeit ist die Royal nur selten zu sehen und steht nur gelegentlich im Rampenlicht. Die Begegnung fand am zweiten Tag des Aufenthalts an der Promenade des Bandra Worli Sea Link statt. Dort kam das britische Thronfolgerpaar vor der abendlichen Verleihung des Earthshot-Preises mit den 15 Finalisten der Umweltinitiative ins Gespräch. Gemeinsam mit ihnen posierten die beiden auch für Fotos. Später am Abend hatte Chimi dann ihren großen Auftritt: Auf der Bühne nahm sie stellvertretend für ihr Heimatland die Auszeichnung in der Kategorie "Protect and Restore Nature" entgegen. Gewürdigt wurde damit Bhutans Engagement für den Schutz und die Wiederherstellung seiner lebenswichtigen Himalaya-Wälder.

Diese Wälder sind weit über die Grenzen des kleinen Königreichs hinaus von großer Bedeutung. Sie versorgen Wassersysteme, auf die rund 1,6 Milliarden Menschen in Südasien angewiesen sind. Der Schutz seiner Natur hat in Bhutan bereits seit Langem einen hohen Stellenwert: Mindestens 60 Prozent der Landesfläche müssen zu jeder Zeit mit Wald bedeckt sein. Diese Vorgabe ist sogar in der Verfassung festgeschrieben. Genau darauf ging Chimi auch in ihrer Dankesrede bei der Preisverleihung ein. "Lange bevor der Umweltschutz zu einer globalen Priorität wurde, ging Bhutan eine nationale Verpflichtung ein. Sechzig Prozent unseres Landes müssen jederzeit von Wald bedeckt bleiben – eine Pflicht, die in unserer Verfassung verankert ist", betonte die Prinzessin vor dem Publikum. Außerdem erklärte sie auf der Bühne: "Es ist mir eine große Ehre, diesen Preis entgegenzunehmen. Er gehört zum Vermächtnis unserer Könige."

Prinzessin Chimi ist 46 Jahre alt und eine Tochter von Bhutans viertem König Jigme Singye Wangchuck. Der heutige Monarch, König Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, ist ihr Halbbruder. Für William und Kate ist die Bhutanerin allerdings keine Unbekannte: Bereits 2016 waren sich die drei begegnet, als das britische Paar durch Bhutan reiste. Damals trugen der Prinz und seine Frau noch die Titel Herzog und Herzogin von Cambridge. Nach der Preisverleihung teilten William und Kate auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account ein neues Foto von dem Wiedersehen. Den Earthshot-Preis rief William 2020 ins Leben, um innovative Lösungen für die drängendsten Umweltprobleme weltweit auszuzeichnen. Der Besuch in Mumbai war allerdings nur eine Etappe ihrer Reise. Anschließend ging es für die Royals weiter nach Neu-Delhi, wo ein bilaterales Treffen mit Premierminister Narendra Modi auf dem Programm stand.

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Katew posieren mit den Finalisten des Earthshot Prize 2026 in Mumbai

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinzessin Chimi Yangzom Wanchuck, November 2026

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