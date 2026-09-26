Film-Flop: So rächte sich Mark Wahlberg an Harvey Weinstein

Mark Wahlberg (55) soll sich beim Filmfestival von Cannes auf äußerst kostspielige Weise an Harvey Weinstein (74) gerächt haben. Die Geschichte erzählt sein damaliger Agent Ari Emanuel in seinen Memoiren "Roll the Calls", aus denen Page Six zitiert. Nach der Vorführung des Krimidramas "The Yards" im Jahr 2000 saßen Mark und Ari demnach beim Abendessen in einer Suite – und der Schauspieler bestellte gleich mehrere Flaschen des Luxusweins Petrus. Die Rechnung ließ er Harvey zukommen. Eine Flasche soll laut Ari schon damals rund 10.000 Dollar (etwa 8.500 Euro) gekostet haben. Mark habe sein Glas daraufhin gehoben und nur ein Wort gesagt: "Rache." Zuvor soll sich Harvey in den Schnitt des Films eingemischt haben. Mark sei am Boden zerstört gewesen, weil große Teile seiner schauspielerischen Leistung im fertigen Film fehlten.

Unbemerkt blieb die teure Aktion offenbar nicht. Auf der Abschlussfeier des Festivals soll Harvey den Agenten wegen der Weinrechnung wütend zur Rede gestellt haben. "Dein Klient hat eine Grenze überschritten, Ari! Petrus? PETRUS? Der Scheiß hat ein verdammtes Vermögen gekostet!", erinnert sich Ari an dessen Reaktion. Als Harvey ihm dabei mit dem Finger gegen die Brust gestoßen habe, sei auch der Agent deutlich geworden und habe ihm gedroht, ihm die Finger einzeln abzubrechen, sollte er ihn noch einmal anfassen. Harveys Sprecher kann die mehr als 25 Jahre alte Geschichte heute allerdings nicht bestätigen. Er erklärte gegenüber Page Six, der Produzent erinnere sich zwar an Meinungsverschiedenheiten über Filme und Ausgaben, könne die Weinbestellung aber nicht mehr rekonstruieren.

"The Yards" war für Mark damals ein wichtiges Projekt. Der noch aufstrebende Schauspieler stand für das Krimidrama neben Joaquin Phoenix (51), Charlize Theron (51), Faye Dunaway (85), Ellen Burstyn und James Caan vor der Kamera. Die Erwartungen waren laut Ari hoch, doch bei den Filmfestspielen von Cannes kam der Film bei Kritikern schlecht an. Besonders bitter für Mark: Sein ehemaliger Agent behauptet, dass Harvey zuvor in den Schnitt eingegriffen und einen großen Teil seiner "mutigen" Performance entfernt habe. Mehr als 25 Jahre später macht Ari die ungewöhnliche Racheaktion nun in seinen Memoiren öffentlich. Harvey verbüßt derzeit wegen Vergewaltigung eine Haftstrafe.

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Getty Images Mark Wahlberg, November 2023

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Getty Images Mark Wahlberg bei der Premiere von Amazon MGM Studios' "Balls Up" in Los Angeles, April 2026

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Getty Images Harvey Weinstein, früherer Filmproduzent