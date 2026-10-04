Andrew Garfield hatte Angst vor Robert Redford

Andrew Garfield (43) hatte bei den Dreharbeiten zu "Lions for Lambs" zunächst große Ehrfurcht vor Robert Redford (†89). Der Schauspieler stand zu dieser Zeit noch am Anfang seiner Karriere und fühlte sich daher neben der Hollywoodlegende äußerst unsicher. "Ich hatte Angst, war nervös und konnte mein Glück kaum fassen", schilderte der Schauspieler im Podcast "Good Hang" von Amy Poehler (55). Die Nervosität legte sich aus einem speziellen Grund überraschend schnell: Robert ließ rund vier Stunden auf sich warten. "Zu diesem Zeitpunkt bin ich einfach nur sauer. Ich bin einfach wütend", erinnerte sich der Spider-Man-Darsteller scherzhaft. Die Verspätung hatte letzten Endes etwas Gutes: Als Robert endlich eintraf, war Andrew deshalb offenbar deutlich gelassener als noch zu Beginn des Wartens.

Dass die anderen mehrere Stunden auf ihn gewartet hatten, schien er hingegen kaum wahrzunehmen. Er war bei seiner Ankunft die Ruhe in Person und trug, obwohl er damals bereits 70 Jahre alt war, laut Andrew einen Doppeldenimlook, wie ihn ein Mann in seinen Zwanzigern tragen würde. Für das Team war seine Verspätung keine große Überraschung. "Er lebte einfach nach seiner eigenen Redford-Zeit und war bekannt dafür, zu spät zu kommen. Ich plaudere hier keine Geheimnisse aus. Er war ein bekanntermaßen unpünktlicher Mensch", verriet Andrew im Gespräch. Dass Robert bei dieser Produktion auf sich warten ließ, lag vielleicht zusätzlich an seiner Position: In dem 2007 erschienenen Kriegsdrama war er nicht nur Schauspieler, sondern auch Regisseur. Für Andrew war die Zusammenarbeit besonders intensiv, denn sämtliche seiner Szenen in "Lions for Lambs" spielte er gemeinsam mit Robert.

Das Kriegsdrama verbindet mehrere Handlungsstränge miteinander. Im Fokus stehen ein US-Soldatentrupp in Afghanistan, ein Senator, eine Reporterin und ein Collegeprofessor aus Kalifornien. Im Gespräch mit Amy erinnerte sich Andrew nicht nur an die ungewöhnliche erste Begegnung am Set, sondern würdigte auch den inzwischen verstorbenen Filmemacher. "Bob Redford, Gott sei seiner wunderschönen, dienenden Seele gnädig", äußerte Andrew respektvoll über seinen verstorbenen Kollegen. Auch abseits von Andrews Set-Anekdoten war Roberts Tod ein bewegender Moment für Hollywood. Die Hollywoodlegende starb am 16. September 2025 im Alter von 89 Jahren. Der Schauspieler schlief in seinem Zuhause in Sundance in den Bergen des US-Bundesstaates Utah ein. Eine offizielle Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben.

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Getty Images Andrew Garfield bei der UK-Spezialvorführung von "The Magic Faraway Tree" im Odeon Luxe Leicester Square, London, 22. März 2026

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Getty Images Robert Redford, Oktober 2021

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Imago Andrew Garfield und John Bentley Reynolds in einer Szene aus "Lions for Lambs", 2007