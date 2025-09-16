Meryl Streep und Co.: Diese Promis trauern um Robert Redford

Hollywood steht unter Schock: Schauspieler, Regisseur und Aktivist Robert Redford (†89) ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Berühmt für seine Arbeit vor und hinter der Kamera, wird er vor allem als treibende Kraft hinter dem Sundance Filmfestival und als Ikone des unabhängigen Kinos in Erinnerung bleiben. Seine langjährige Kollegin Meryl Streep (76), die mit ihm in "Jenseits von Afrika" vor der Kamera stand, bekundete ihre Trauer in einem emotionalen Statement laut The Standard: "Einer der Löwen ist gestorben. Ruhe in Frieden, mein lieber Freund."

Auch Marlee Matlin, Oscar-Gewinnerin für ihre Rolle in "Coda", einem Film, der seine Premiere beim Sundance Filmfestival feierte, zollte Redford Respekt: "Unsere Aufmerksamkeit bekam 'Coda' durch Sundance. Und Sundance geschah durch Robert Redford. Ein Genie ist gegangen." Utahs Gouverneur Spencer Cox würdigte ihn ebenfalls und hob seine Liebe zu den Landschaften Utahs hervor, wo Robert lebte und das Festival ins Leben rief. "Er teilte Utahs Schönheit durch sein Vermächtnis mit der Welt", so der Politiker in einem bewegenden Kommentar. Der vierfache Vater bleibt so nicht nur als Filmemacher, sondern auch als Naturliebhaber und Umweltschützer unvergessen.

Die Karriere von Robert erstreckte sich über mehrere Dekaden. Neben Klassikern wie "Die Unbestechlichen" und "Der große Gatsby" engagierte er sich zeitlebens für den Umweltschutz und die Förderung des unabhängigen Filmschaffens. Privat war Redford durch Höhen und Tiefen geprägt: Er verlor einen Sohn im Kindesalter und musste später auch den Tod seines Sohnes James betrauern. Doch sein Lebenswerk, das neben der Filmgeschichte auch die heutige Landschaft des Indie-Kinos prägte, bleibt für immer unvergessen.

Getty Images Meryl Streep und Robert Redford, 2007

Getty Images Robert Redford im Februar 2019

BERLINER STUDIOS LLC James und Robert Redford bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung im September 2003