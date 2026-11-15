Andrew Garfield und Monica Barbaro Hand in Hand gesichtet

Andrew Garfield (43) und Monica Barbaro (36) haben sich am Donnerstagabend in Los Angeles zusammen präsentiert. Die beiden verließen nach der "Men of the Year"-Party von GQ händchenhaltend das Chateau Marmont. Damit zeigen die beiden, dass sie auch 2026 weiterhin als Paar auftreten. Für Andrew war es ein besonderer Abend, denn er gehörte zu den Geehrten der Veranstaltung. Das Magazin GQ kürte den Hollywoodstar zum "Performer des Jahres". Die jährliche Party in dem bekannten Hotel am Sunset Boulevard zieht dabei zahlreiche Prominente an.

Nach dem Event lichteten Fotografen das Paar beim gemeinsamen Aufbruch ab. Für die Veranstaltung hatten sich die beiden schick gemacht. Andrew trug ein Outfit des britischen Schneiders Edward Sexton. Dazu kombinierte er eine Uhr der Luxusmarke Breguet. Seine Partnerin wählte für den Abend einen Look von Brandon Maxwell. Dazu trug die Schauspielerin Schuhe von Aquazzura. Ihr Outfit ergänzte sie mit Schmuck von Leviev und Arielle Ratner. Hand in Hand gingen die beiden durch die Menge und gaben sich dabei sichtlich vertraut.

Seit Februar 2025 gilt die Beziehung von Andrew und Monica als bestätigt. Davor waren der Schauspieler und die Schauspielerin während der Awardsaison bei einigen Veranstaltungen zusammen gesichtet worden. Zu der Zeit war Monica für ihre Rolle in dem Bob-Dylan-Film "A Complete Unknown" an der Seite von Timothée Chalamet (30) viel unterwegs. Andrew hatte zeitgleich mit dem Liebesdrama "We Live in Time" einen Film in den Kinos. In der Öffentlichkeit halten sich die beiden mit Aussagen über ihre Beziehung allerdings zurück. So sprach Monica auch im August 2026 nur selten öffentlich über ihre Beziehung. Abseits davon hatte Andrew in einem Gespräch in anderer Hinsicht tief blicken lassen: Im Podcast "SmartLess" hatte der Schauspieler über seinen Kinderwunsch gesprochen.

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Getty Images Andrew Garfield besucht die LACMA Art+Film Gala 2026 im Los Angeles County Museum of Art

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Getty Images Matt Damon, Monica Barbaro und Andrew Garfield bei GQ Men Of The Year, 2026

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