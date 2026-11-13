Jane Fonda war jahrzehntelang in Robert Redford verliebt

Jane Fonda (88) hat ein überraschendes Geständnis abgelegt: Die Schauspielerin war über Jahrzehnte hinweg in ihren Kollegen Robert Redford (†89) verliebt. Beim TCM Classic Film Festival sprach sie jetzt offen über ihre Gefühle für den Hollywoodstar, der im September 2025 verstorben ist. Wie Variety berichtet, erzählte Jane dem Festivalpublikum, dass sie bei den gemeinsamen Dreharbeiten in Robert verliebt war. Dabei waren beide in dieser Zeit mit anderen Partnern verheiratet. Eine Affäre hätten die beiden aber trotz der romantischen Gefühle nie gehabt, da Jane nicht leichtsinnig genug gewesen sei, wie sie selbst erzählt. Sie schwärmt auch heute noch von Robert und nennt ihn "den schönsten Mann, mit dem ich je zusammen war". Besonders hingerissen war sie von seiner Intelligenz, seinem Humor und seiner Freude an Streichen.

Die gemeinsame Filmgeschichte der beiden begann 1966 mit Arthur Penns "Ein Mann wird gejagt". Danach folgten "Barfuß im Park" und "Der elektrische Reiter". 2017 standen sie für "Unsere Seelen bei Nacht" ein letztes Mal zusammen vor der Kamera. Die Vertrautheit der beiden Hollywoodgrößen bestand über mehr als fünf Jahrzehnte hinweg und machte es ihnen besonders einfach, romantische Szenen darzustellen. In "Barfuß im Park" wurden die Gespräche ihrer Figuren zum Beispiel immer wieder von Küssen unterbrochen. Auch die zahlreichen gemeinsamen Bettszenen in "Unsere Seelen bei Nacht" blieben jedoch reine Schauspielerei. "Aber nichts weiter", stellte Jane laut Fotogramas klar.

Ihre enge Verbindung zu Robert war bereits rund um die Oscarverleihung 2026 Thema gewesen. Damals hatte sich Jane auf der Presseline scherzhaft darüber gewundert, dass ausgerechnet Barbra Streisand den Tribut für den verstorbenen Schauspieler halten durfte. Schließlich hatte Barbra nur einen Film mit ihm gedreht, Jane dagegen vier. Das Missverständnis regelte sich kurz darauf – Jane entschuldigte sich für ihre Reaktion. Auch direkt nach dem Tod des Schauspielers berichtete People, dass Jane tief um ihn trauerte. Schon damals bezeichnete sie ihn als talentierten Schauspieler und einen warmen, humorvollen und intelligenten Menschen.

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Robert Redford und Jane Fonda bei der "Share The Beat"-Party in Atlanta 2008

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Robert Redford und Jane Fonda in "Barfuß im Park", 1969

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