Anne Hathaways 2026: Völlig erschöpft und trotzdem glücklich

Anne Hathaway (43) blickt auf ein besonders arbeitsreiches Filmjahr zurück, in dem gleich mehrere ihrer Produktionen 2026 ins Kino kommen. Gegenüber Extra sprach die Schauspielerin über die vergangenen Monate und darüber, wie sehr sie trotz aller Erschöpfung von dieser intensiven Zeit profitiert habe. "Eine erstaunliche Erkenntnis ist, dass man so viele Dinge tun kann, während man völlig erschöpft ist", sagte die Oscarpreisträgerin. Ihre Schwangerschaft hatte Anne im Juni öffentlich gemacht. In diesem Jahr ist sie unter anderem in "Mother Mary", "Der Teufel trägt Prada 2", "The Odyssey", "The End of Oak Street" und "Verity" zu sehen. So dicht ihr berufliches Jahr auch ist, bereut sie diese besondere Phase offenbar nicht.

Die Verbindung von Schwangerschaft und Arbeit empfindet Anne dabei keineswegs nur als Belastung. "Es ist einfach eine so erstaunliche Reise, auf der man entdeckt, woraus man gemacht ist, und es geht nicht nur darum, sich im Namen von etwas anderem aufzureiben", erklärte sie gegenüber Extra. "Gleichzeitig wird man tatsächlich mit so viel Freude und so viel Liebe erfüllt." Auch bei sich selbst habe sie Veränderungen festgestellt: "Man merkt, wie man wächst. Man merkt, wie die eigene Geduld wächst. Man merkt, wie die eigene Nachsicht mit sich selbst und anderen wächst, und es gibt einfach keinen Zweifel daran, dass dies mein Leben beeinflusst und verbessert hat." Bei ihrer dritten Schwangerschaft beobachtet Anne außerdem einen gesellschaftlichen Wandel. Schwangerschaft und die damit verbundenen Erfahrungen würden heute offener geteilt und dadurch stärker als etwas wahrgenommen, das Menschen miteinander verbinden kann.

Mit ihrem Ehemann Adam Shulman (45) hat Anne bereits zwei Söhne: den zehnjährigen Jonathan und den sechsjährigen Jack. Nun erwartet das Paar sein drittes Kind. Nach der Geburt will die Schauspielerin beruflich zunächst kürzertreten. Ihr Thriller "Verity" kommt am 1. Oktober in die deutschen Kinos, anschließend plant Anne eine vorübergehende Auszeit von Hollywood. Allzu lange soll die Pause jedoch nicht dauern. Wie Extra berichtet, will sie im März 2027 gemeinsam mit Tom Cruise (64) die Dreharbeiten zur Fortsetzung von "Tage des Donners" aufnehmen.

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Getty Images Anne Hathaway bei der New-York-Premiere von Amazon MGM Studios' "Verity" im AMC Lincoln Square 13

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Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei der 12th Breakthrough Prize Ceremony, 2026

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Getty Images Anne Hathaway beim Moncler Fifth Avenue Flagship Opening in New York City am 10. September 2026