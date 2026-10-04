Gracie Abrams nimmt Paul Mescals Aftershave mit auf Tour

Gracie Abrams (27) hat eine ganz eigene Methode gefunden, um ihrem Partner Paul Mescal (30) auch über große Entfernungen nah zu sein. Wenn die Sängerin beruflich unterwegs ist und der Schauspieler sie nicht begleiten kann, packt sie einfach sein Aftershave in den Koffer. Der vertraute Duft begleitet sie dann auf Reisen und erinnert sie an ihren Freund. Im Interview mit ELLE plauderte die Musikerin ganz offen darüber: "Auf jeden Fall mit meinem Freund. Ich klaue seins immer, wenn wir getrennt sind. Manchmal nehme ich es einfach mit." Seit 2024 gehen die beiden gemeinsam durchs Leben und haben mittlerweile ein Zuhause in London. Doch ihre Jobs sorgen immer wieder dafür, dass Gracie Abrams und Paul Mescal zeitweise getrennt voneinander unterwegs sind. Wenn sie ihn vermisst, hilft offenbar ein ganz persönliches Souvenir: Auf Reisen nimmt die Sängerin gern seinen Duft mit und trägt damit ein kleines Stück Nähe bei sich.

Düfte spielen im Leben der Sängerin offenbar auch abseits ihrer Beziehung eine besondere Rolle. Als neues Gesicht der Chanel-Kampagne für "Coco Mademoiselle Crush Absolu" plant Gracie Abrams, das Parfum auf ihrer kommenden Tour zu tragen. Der Duft soll sie dabei an die derzeit ruhigere Phase ihres Lebens erinnern und ein Gefühl von Freiheit, Selbstvertrauen und Selbstbestimmung bewahren. Seit den Dreharbeiten zu der Kampagne stand Gracie nämlich nicht mehr auf der Bühne. Die Eigenschaften der Figur, die sie für den Werbespot verkörperte, und die Zeit fernab des Touralltags hätten ihre Fantasie beflügelt, erzählte sie im Gespräch mit ELLE. Unterwegs soll das Parfum sie künftig an Freiheit, Selbstvertrauen und Selbstbestimmung erinnern. "Ich freue mich sehr darauf, wieder auf Tour zu gehen, damit ich den Duft als Erinnerung an mich selbst einsetzen kann", erklärte die Sängerin dazu.

Das gemeinsame Zuhause des Paares befindet sich in der britischen Hauptstadt und markiert für das Paar ein wichtiges Kapitel. Gracie soll bereits Ende 2025 nach London gezogen sein, wo Paul wegen seiner Arbeit an den Beatles-Filmen lebte. Die Zeit in der Metropole nutzte die Musikerin, um neue Songs zu schreiben und aufzunehmen. Neben ihren beruflichen Verpflichtungen nutzte sie die Zeit auch, um London zu erkunden, und reiste nach Irland, wo Pauls Familie lebt. An öffentliche Aufmerksamkeit sind beide längst gewöhnt: Gracie Abrams stammt aus der Familie des Filmemachers J.J. Abrams, während Paul Mescal mit seiner Rolle in der Erfolgsserie "Normal People" international bekannt wurde.

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Getty Images Gracie Abrams, Sängerin

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Getty Images Gracie Abrams und Paul Mescal bei den EE BAFTA Film Awards 2026

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Getty Images Gracie Abrams im Dezember 2024