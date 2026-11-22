Anna Rossow (38) und Dominik Stuckmann (34) verbringen die letzte Nacht vor ihrer Hochzeit getrennt. Damit erfüllt der ehemalige Bachelor seiner künftigen Ehefrau einen besonderen Wunsch: Vor dem Jawort wollen die beiden nicht mehr gemeinsam in einem Bett schlafen. Gegenüber RTL verriet Dominik jetzt, wie die Nacht vor dem großen Tag aussehen wird: "Sie schläft schon in der Location, wo wir heiraten werden. Ich schlafe zu Hause." Dominik bleibt dagegen noch einmal im gemeinsamen Zuhause und stimmt sich dort auf seinen letzten Abend als unverheirateter Mann ein. Einsam wird es für den Realitystar aber nicht. Ein Kumpel kommt vorbei, um mit ihm auf den neuen Lebensabschnitt anzustoßen.

Bevor Anna und Dominik getrennte Wege gehen, steht für sie jedoch noch etwas gemeinsame Ruhe auf dem Programm. Am Vortag wollen die beiden "ganz gemütlich frühstücken" und versuchen, "runterzufahren". Einen anderen Wunsch seiner Braut hat Dominik bereits erfüllt. Anna hatte ihm nämlich eine klare Ansage gemacht, wie er im Gespräch mit RTL erzählte: "Sie hat zu mir gesagt: Dominik, du kommst mir nicht vor den Altar ohne schöne Fingernägel." Deshalb ließ der Bräutigam seine Hände und Füße bei einer Maniküre und Pediküre auf Hochzeitskurs bringen. Seine Reaktion auf das Beautyprogramm fällt knapp aus: "Ja. Ich musste." Neben der Pflege für Hände und Füße hat Dominik in den Tagen vor der Trauung auch noch an etwas anderes gedacht. Wie er dem Sender verriet, hat er bereits ein Geschenk für Anna besorgt. Was genau seine Zukünftige erwartet, ist bisher allerdings nicht bekannt.

Anna und Dominik lernten sich 2022 in der RTL-Kuppelshow Der Bachelor kennen. Damals verteilte Dominik die Rosen, Anna war eine der Kandidatinnen. Am Ende der Staffel verließen die beiden das Format als Paar. Mit ihrer Hochzeit schreiben sie nun Formatgeschichte: Laut RTL sind sie das erste Paar aus der Kuppelshow, das vor den Traualtar tritt. Kurz vor der Zeremonie kann Dominik seine Nervosität kaum verbergen. "Ich bin so aufgeregt. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen", gesteht er gegenüber dem Sender. Die Trauung sei für ihn "ein richtig schöner Höhepunkt" ihrer bisherigen Beziehung. Mit dem Jawort sind die gemeinsamen Pläne der beiden aber noch nicht abgeschlossen. "Wir werden auf jeden Fall in ein Eigenheim ziehen", kündigte der Ex-Bachelor an. Danach sei auch "der Wunsch nach einer Familienplanung schon groß".

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Imago Dominik Stuckmann, bekannt als Bachelor von 2022, beim RTL-Spendenmarathon "Wir helfen Kindern" in Köln

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Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Dezember 2024

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