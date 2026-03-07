Nächstes Kapitel: Gracie Abrams zieht zu Paul nach London

Gracie Abrams (26) und Paul Mescal (30) haben einen bedeutsamen Schritt in ihrer Beziehung gemacht. Die Sängerin ist Berichten zufolge nach London gezogen, um dort bei dem Schauspieler zu sein. Der irische Star hält sich derzeit in der britischen Hauptstadt auf, wo er an den Beatles-Filmen arbeitet. Gracie, die Tochter des Filmemachers J.J. Abrams, soll bereits Ende vergangenen Jahres in die britische Metropole gekommen sein. Wie eine Quelle gegenüber The Sun berichtete, verbringt die 26-Jährige ihre Zeit in London damit, neue Musik zu schreiben und aufzunehmen. Sie habe es geliebt, die Stadt zu erkunden, und sogar einen Abstecher nach Irland gemacht, wo Pauls Familie lebt.

Freunde des Paares beschreiben die beiden als "die wahre Liebe". "Sie plant, noch eine Weile hier zu bleiben, weil sie so glücklich ist", verriet die Quelle weiter. "Sie wirken sehr gefestigt und ernst." Das Paar, das seit 2024 miteinander in Verbindung gebracht wird, hat seine Beziehung bisher weitgehend von der Öffentlichkeit ferngehalten. Zuletzt wurden sie im Juni 2024 erstmals gemeinsam bei einem Date im BRAT Restaurant in London gesichtet, wo Augenzeugen berichteten, dass sie "viel geknutscht" hätten. Im Oktober desselben Jahres zeigte Paul seine Unterstützung für Gracies Karriere, als er bei ihrem Konzert in New York auftauchte.

Bei den BAFTA Film Awards im Februar machten Gracie und Paul ihre Beziehung nun auch offiziell auf dem roten Teppich öffentlich. Die Sängerin strahlte in einem schwarzen, bestickten Kleid, während Paul einen klassischen schwarzen Anzug trug. Vor den Fotografen hauchte Gracie dem 30-Jährigen einen zärtlichen Kuss auf die Wange, und die beiden blickten sich liebevoll in die Augen. Auch im Auditorium tauschten sie während der Zeremonie innige Küsse aus, als sie gemeinsam feierten, dass "Hamnet" den Preis für den besten britischen Film gewann.

Getty Images Paul Mescal und Gracie Abrams

Instagram / gracieabrams Paul Mescal und Gracie Abrams beim Glastonbury-Festival 2025

Getty Images Gracie Abrams und Paul Mescal bei den EE BAFTA Film Awards 2026