Bellydah Venosta (35) muss sich aktuell mit unschönen Kommentaren im Netz auseinandersetzen. Rund zweieinhalb Monate nach ihrer Brustverkleinerung melden sich bei dem Realitystar immer wieder Männer, denen ihre frühere XXL-Oberweite offenbar deutlich besser gefallen hat. "Wieso hast du deine perfekten Brüste verkleinert?", wollte etwa ein Nutzer von ihr wissen. In einem Interview mit Promiflash bei "The Ultimate Hype" findet Belly nun deutliche Worte für solche Nachrichten: "Ich finde das aber so räudig." Von der Kritik aus der Ruhe bringen lässt sich die Realitydarstellerin allerdings nicht. Zwar ist der Heilungsprozess noch nicht vollständig abgeschlossen, mit ihren nun kleineren und gestrafften Brüsten ist sie aber schon jetzt sehr zufrieden. Den Eingriff bereut sie nach eigenen Angaben nicht. Statt sich über die Meinung fremder Männer zu ärgern, konzentriert sie sich lieber darauf, wie wohl sie sich in ihrem Körper fühlt.

Im Gespräch erzählt Belly außerdem von besonders aufdringlichen Männern, die ihre Entscheidung offen infrage stellen. "Nee, mach das nicht. Warum hast du das gemacht?", würden diese ihr beispielsweise schreiben. Für die Absender solcher Nachrichten hat sie eine eindeutige Bezeichnung parat: "die ekligen Typen". Abgesehen davon habe sie jedoch keine wirklich schlimmen Reaktionen erhalten. Ihre Familie freue sich sogar darüber, dass sie die Operation endlich gewagt habe. Belly selbst zeigt sich vom Ergebnis begeistert: "Ich bin ultrazufrieden. Also, es sieht wirklich viel besser aus. Ich sehe auch so feiner aus einfach. Ich finde es richtig cool. Gut, dass ich's gemacht habe." Dabei betont sie, dass ihre Oberweite trotz des Eingriffs keineswegs klein geworden sei. "Und sie sind ja immer noch groß. Also, ich hab's ja nicht komplett wegmachen lassen. Aber ich find's super", erklärt sie weiter.

Mehr als zwölf Jahre lang prägten die auffälligen XXL-Implantate Bellys Erscheinungsbild. Anfang September 2026 entschied sich die Realitydarstellerin schließlich für einen radikalen Schritt: Sie reiste nach Tschechien, um sich die Implantate ersatzlos entfernen und ihre Brust gleichzeitig straffen zu lassen. Bereits kurz nach dem Eingriff nahm Belly ihre Silhouette als deutlich schlanker wahr. Für Belly steht dabei vor allem ihr eigenes Wohlbefinden im Vordergrund. Entscheidend ist für sie, dass sie sich mit ihrem neuen Aussehen wohlfühlt.

Anzeige Anzeige

bellydahhhh Bellydah Venosta im Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Bellydah Venosta mit Begleitung bei "The Ultimate Hype" im Kölner Carlswerk

Anzeige Anzeige