Beim Verkauf ihres Luxusdomizils muss Kylie Jenner (29) offenbar ordentlich Abstriche machen. Seit Dienstag steht das extravagante Anwesen im kalifornischen Nobelviertel Holmby Hills wieder zum Verkauf, wie TMZ berichtet. Mittlerweile würde sich der Realitystar von der Immobilie für 38,495 Millionen Dollar (rund 35 Millionen Euro) trennen. Als die Unternehmerin im Dezember 2025 erstmals nach einem neuen Eigentümer suchte, schwebte ihr noch eine ganz andere Summe vor: Damals wollte sie satte 48 Millionen Dollar (43 Millionen Euro) für das Objekt kassieren. Aus dem erhofften Millionengeschäft könnte nun allerdings eine deutlich weniger lukrative Angelegenheit werden. Schließlich investierte Kylie beim Kauf des Hauses im Jahr 2020 selbst 36,5 Millionen Dollar (33 Millionen Euro). Rechnet man mögliche Ausgaben für die Immobilienvermittlung hinzu, dürfte die Gewinnspanne entsprechend überschaubar ausfallen.

Kurios ist vor allem die jüngste Änderung des Kaufpreises. Bereits im Juni konnten vermögende Interessenten das Anwesen für 38,5 Millionen Dollar erwerben. Anschließend wurde das Verkaufsangebot vorübergehend aus dem Netz genommen. Mit der erneuten Veröffentlichung gewährt Kylie potenziellen Käufern nun einen zusätzlichen Rabatt von gerade einmal 5.000 Dollar (4.512 Euro). Was hinter dieser ungewöhnlichen Vorgehensweise steckt, ist unklar. An exklusiven Annehmlichkeiten mangelt es dem Objekt jedenfalls nicht: Auf einer Wohnfläche von etwa 1.423 Quadratmetern verteilen sich unter anderem sieben Schlafräume und ganze 14 Bäder. Sportbegeisterte kommen dank eines eigenen Basketballfeldes und eines Fitnessbereichs auf ihre Kosten, während ein privater Kinosaal und ein außergewöhnlich geformter Infinitypool für Unterhaltung und Erholung sorgen.

Auf dem kalifornischen Immobilienmarkt scheint bei Kylie derzeit einiges in Bewegung zu sein. Während die Suche nach einem Käufer in Holmby Hills noch läuft, konnte die zweifache Mama andernorts bereits einen erfolgreichen Geschäftsabschluss verbuchen. Im März hatte sie sich dazu entschlossen, eine weitere ihrer luxuriösen Residenzen in Hidden Hills abzugeben. Mit einer Preisvorstellung von 20 Millionen Dollar (18 Millionen Euro) ging die Kosmetikunternehmerin damals auf Interessentensuche. Rund ein halbes Jahr später, im September, war der Verkauf schließlich unter Dach und Fach. Offenbar möchte die Beauty-Mogulin ihren umfangreichen Immobilienbesitz etwas reduzieren. Welche persönlichen Beweggründe hinter der Trennung von ihren Häusern stecken, behält Kylie bislang für sich. Eine öffentliche Erklärung zu ihren aktuellen Immobiliengeschäften steht noch aus.

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Getty Images Kylie Jenner besucht die 15. Lacma Art and Film Gala im Los Angeles County Museum of Art

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenner posiert in Privatjet

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