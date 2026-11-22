Jennifer Lopez (57) schlägt vielleicht bald den etwas süßeren Weg ein: Die Sängerin plant vielleicht, einen eigenen Keksteig unter dem Namen J Dough anzubieten. Von dem Vorhaben erzählte sie bei einem Auftritt in Kristin Bataluccos, Benny Blancos (38) und Lil Dickys Podcast "Friends Keep Secrets". J.Lo hat laut ihrer Aussage bereits eine eigene Rezeptur entwickelt und ist damit alles andere als bescheiden. Sie ist überzeugt, damit den besten Chocolate-Chip-Cookie der Welt backen zu können. Nun möchte die Unternehmerin ihre Kreation offenbar nicht länger alleine genießen, sondern sie auch anderen zugänglich machen.

"Ich muss das mit der Welt teilen!", gab J.Lo selbstbewusst zu. Auch bei Benny und Lil Dicky stieß der Plan schon auf Begeisterung. Beide boten sich direkt als frühe Investoren für das potenzielle Business an. Auch ihre persönlichen Keksgewohnheiten kamen in der Folge zur Sprache. Sie verzichte zwar auf Koffein, aber nicht auf Süßes. Die Sängerin gab ebenfalls preis, dass das süße Gebäck für sie eine wichtige Rolle auf Reisen spielt. Benny Blanco und Lil Dicky griffen das Thema außerdem augenzwinkernd auf und diskutierten, ob womöglich ein täglicher Keks hinter der jugendlichen Ausstrahlung der Sängerin stecken könnte.

Ob aus der Idee tatsächlich ein neues Unternehmen entsteht, ist bisher allerdings noch offen. Auch abseits ihrer kulinarischen Geschäftsidee rückte Jennifer Lopez zuletzt ihre jugendliche Erscheinung in den Fokus. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Spiegelselfie, auf dem sie in einem braunen Catsuit posiert und ihre durchtrainierte Figur präsentiert. Bei diesem Aufritt kamen einige Fans gar nicht mehr aus dem Staunen raus.

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Getty Images Bei der Eröffnung des Los Angeles Latino International Film Festival: Jennifer Lopez

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Getty Images Lil Dicky, Rapper

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