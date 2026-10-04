"Heated Rivalry" bringt Rachel Reid aus dem Takt

Beim Schreiben von "Unrivaled" kam Rachel Reid (46) ausgerechnet der Erfolg ihrer Geschichte in die Quere. Bei einem Stopp der "Heated Rivalry Deluxe Edition"-Tour in New York City erklärte sie, warum sie die Verfilmung zeitweise ausblendete. Der siebte und letzte "Game Changers"-Band erzählt ebenfalls von den Eishockeyprofis Shane Hollander und Ilya Rozanov. Doch vor ihrem inneren Auge tauchten statt ihrer Figuren die Serienstars Hudson Williams (25) und Connor Storrie (26) auf, besonders in intimen Szenen. "Es ist sehr schwierig, Sexszenen zu schreiben, wenn man dabei an [Connor und Hudson] denkt. Es ist sehr seltsam", gab Rachel zu. Ihr Entschluss: "Dann habe ich einfach gesagt: "Okay, ich kann sie nicht noch einmal anschauen, bis dieses Buch fertig ist, weil ich mich einfach auf das konzentrieren muss, was ich tue.""

Der Verzicht fiel Rachel nicht leicht, denn die Serie von Jacob Tierney (47) hat sie offenbar tief beeindruckt. "Es war nicht einfach, weil ich die Serie sehen wollte. Ich liebe alles an der Serie. Ich liebe alles, was sie mit den Figuren gemacht haben, aber ich musste mich einfach weiter auf meine Version konzentrieren", sagte sie in New York. Erste Rohschnitte hatte sie schon vor dem Start der Crave-Produktion im November 2025 gesehen, doch während der Arbeit an "Unrivaled" wollte sie deren Einfluss auf Shane und Ilya gering halten. Dazu kam ein zweiter Stolperstein: die Erwartungen. Aus einer überschaubaren, treuen Leserschaft sei binnen Monaten ein weltweites Publikum geworden, das auf die Fortsetzung wartete. "Es war aus vielen Gründen eine Herausforderung, 'Unrivaled' zu schreiben. Aber ich glaube, der wichtigste Grund waren einfach die gestiegenen Erwartungen", so die Autorin.

Die zweite Staffel von "Heated Rivalry" greift den Stoff aus "The Long Game" auf, dem sechsten Band, den Rachel 2022 veröffentlichte. Der Druck mag gewachsen sein, doch das Teamwork mit der Serienproduktion empfindet sie als Geschenk, selbst wenn das Publikum nun eine leicht abgewandelte Version von Shane und Ilya liebt. "Es gibt so viel mehr Menschen, die eine gewisse Verbundenheit mit diesen Figuren haben und für diese Figuren verantwortlich sind, was ich wirklich schön finde", betonte sie. Am meisten genießt sie offenbar den Dialog mit Kreativen, die sich ebenfalls mit den beiden Eishockeyspielern befassen. "Es ist wirklich aufregend, andere Menschen zu haben, mit denen ich über diese Figuren sprechen kann und deren Aufgabe es ist, ihre Geschichte zu erzählen. Es bin nicht nur ich", schwärmte die Kanadierin, die sich damit als Teil eines größeren Ensembles sieht.

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Getty Images Rachel Reid bei der Premiere von "Heated Rivalry" im Tiff Lightbox in Toronto, 24. November 2025

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Getty Images Connor Storrie und Hudson Williams bei der Premiere von "Heated Rivalry" im Tiff Lightbox in Toronto

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Getty Images Der Cast von "Heated Rivalry"