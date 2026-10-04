Herzogin Meghans Chill-Outfit kostet mehr als 100.000 Euro

Gemütlich auf dem Sofa, eingekuschelt in weichen Kaschmir: So präsentiert Herzogin Meghan (45) den neuen Adventskalender ihrer Lifestylemarke As Ever. Auf den Instagram-Bildern posiert sie allein auf der Couch und trägt einen cremefarbenen Pullover zu einem olivgrünen Seidenrock. Was zunächst nach einem entspannten Look für zu Hause aussieht, hat allerdings einen stolzen Preis. Wie InStyle berichtet, sind es vor allem die Schmuckstücke, die den Wert des Outfits in die Höhe treiben. Eine Kette, Ohrstecker, eine Ringhülle und ein Diamantarmband kommen zusammen auf mindestens 102.250 US-Dollar – umgerechnet rund 90.822 Euro. Und damit sind noch längst nicht alle Accessoires berücksichtigt, die Meghan auf den Aufnahmen trägt. Auch der vermeintlich schlichte Kaschmirpullover ist alles andere als günstig: Mit umgerechnet rund 617 Euro schlägt allein das Oberteil zu Buche.

Das teuerste identifizierte Schmuckstück ist die Halskette: Die "Large Double Dome Tennis Necklace" von Jennifer Meyer besteht aus 18-karätigem Gold und ist mit Diamanten besetzt. Laut Hersteller kostet sie 61.250 US-Dollar, umgerechnet rund 54.400 Euro. Dazu trägt Meghan die "Reverse Water Drop Martini Studs" von Logan Hollowell. Die Diamantohrringe werden laut InStyle mit 5.575 US-Dollar gelistet, was etwa 4.951 Euro entspricht. Selbst ihr Oura-Ring, mit dem die Herzogin ihre Gesundheitsdaten trackt, bekommt ein luxuriöses Upgrade. Die passende "Aura Sleeve" besteht aus 14-karätigem Gold und ist mit Diamanten besetzt. Ohne den eigentlichen Ring kostet die Hülle 2.875 US-Dollar, also rund 2.553 Euro. Abgerundet wird der kostspielige Schmucklook vom "Diana Diamond Bracelet", ebenfalls von Logan Hollowell. Laut der Website des Labels ist das Armband ab 32.550 US-Dollar erhältlich – umgerechnet sind das rund 28.909 Euro.

Gleich mehrere Accessoires haben zudem eine persönliche Verbindung zu Meghans verstorbener Schwiegermutter Prinzessin Diana (†36). Das Label Logan Hollowell gibt auf seiner Website an, sich beim Design des "Diana Diamond Bracelet" von Diana inspirieren lassen zu haben. Darüber hinaus trägt Meghan eine goldene Cartier Tank Française am Handgelenk. Laut Harper's Bazaar soll die Uhr einst Diana gehört haben. Beide Schmuckstücke flossen ebenso wenig in die zuvor genannte Gesamtsumme ein wie Meghans Cartier-LOVE-Armreif. Die klassische Variante aus Gelbgold wird derzeit in Deutschland mit 8.050 Euro gelistet. Auch bei ihrer Kleidung setzt die Herzogin auf hochwertige Stücke. Der Kaschmirpullover stammt vom Label Co und kostet 695 US-Dollar, umgerechnet rund 617 Euro. Der olivgrüne Seidenrock von Argent schlägt mit weiteren 250 US-Dollar zu Buche – etwa 222 Euro.

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Getty Images Herzogin Meghan beim Scar Tree Walk in Melbourne während der Australienreise mit Prince Harry

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Getty Images Herzogin Meghan spricht beim Fortune Most Powerful Women Summit 2025 im Salamander Hotel in Washington D.C., Oktober 2025

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Imago Herzogin Meghan bei der Paris Fashion Week im Laennec Center, Paris, 4. Oktober 2025