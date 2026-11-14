James Blunt verspricht nach Nummer-eins-Album Namensänderung

Ausgerechnet der Name einer Fluggesellschaft könnte bald auf dem Personalausweis von James Blunt (52) stehen. Der britische Popstar hatte sich für die Veröffentlichung seiner achten Studioplatte "Airplane Mode" eine ungewöhnliche Werbeaktion ausgedacht: "Ihr habt vielleicht gehört, dass mein neues Album "Airplane Mode" jetzt draußen ist, und wenn es auf Platz eins landet, werde ich meinen Namen offiziell in Ryan Air ändern lassen." Offenbar nahmen ihn seine Fans beim Wort. Tatsächlich bescherte das Publikum dem Musiker seinen ersten britischen Albumchartsieg seit 19 Jahren. Damals hatte James mit "All The Lost Souls" die Konkurrenz hinter sich gelassen. Auf X präsentierte der frischgebackene Chartstürmer nun die goldene Auszeichnung für seine musikalische Spitzenleistung. An seinen potenziellen neuen Namen scheint er sich bereits zu gewöhnen: "Alles Liebe, Ryan Air", verabschiedete er sich von seinen Followern.

Doch offenbar steht noch ein weiterer Namenswechsel an: Alan Pender, der sich auf X Joe Bangles nennt, möchte künftig ausgerechnet James Blunt heißen. Im Vorfeld der Chartentscheidung hatte der Internetnutzer außerdem 1.000 Pfund (1.200 Euro) für einen guten Zweck, den James auswählen darf, in Aussicht gestellt. Dafür verlangte er vom Sänger die Auflösung eines jahrelang gehüteten Geheimnisses: Was ist sein Lieblingskäse? Nun gab James tatsächlich preis, dass er Délice de Bourgogne bevorzugt. Von der Aktion soll die Meeresschutzorganisation Blue Marine Foundation profitieren. Gleichzeitig erklärte der Künstler Joes bisherigen Namen für hinfällig. Seit seinem zehnwöchigen Triumph mit "Back To Bedlam" im Jahr 2005 hat sich einiges getan – entsprechend emotional reagierte James gegenüber der Official Charts Company: "Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich jedem Einzelnen bin, der losgezogen ist und mein Album heruntergeladen, gekauft oder gestreamt hat. Aus tiefstem Herzen, vielen, vielen Dank." Seine Feierpläne? "Ich werde mich richtig besaufen."

Dass der Sänger überhaupt unter dem Namen Blunt berühmt wurde, verdankt er einer kleinen Anpassung seines Geburtsnamens. Eigentlich heißt der Brite James Hillier Blount. Lange bevor er mit gefühlvollen Balladen wie "You're Beautiful" die Herzen seiner Zuhörer eroberte, bestimmte das Militär seinen Alltag. Sechs Jahre verbrachte der spätere Weltstar bei der britischen Armee, wo er zum Hauptmann aufstieg. James machte seine Identität schon zuvor zum Gegenstand musikalischer Wetten. Schon anlässlich der Wiederveröffentlichung von "Back To Bedlam" vor zwei Jahren ließ er seine Anhänger über eine kuriose Zukunft spekulieren. Als Blunty McBluntface wollte er fortan durchs Leben gehen, sollte die Platte auf dem obersten Treppchen landen. Weil es damals nur für den siebten Platz reichte, entging er der bizarren Umbenennung.

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Imago James Blunt bei einer Vorführung von "Traitors" bei der BBC

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Getty Images James Blunt, Sänger

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