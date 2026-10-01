Koffer gepackt: James Blunt ist Teil von "The Traitors"

James Blunt (52) zieht es ins schottische Schloss: Der Sänger gehört zum prominenten Cast der zweiten Staffel von "The Celebrity Traitors", die heute Abend um 20 Uhr auf BBC One im britischen Fernsehen startet. Vor dem Einzug in das bekannte schottische Schloss hat die BBC ein Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht, in dem die Teilnehmer ihre Vorbereitungen zeigen. Der Sänger sorgt darin für einen echten Hingucker: Beim Kofferpacken trägt er lediglich eine knappe blaue Badehose mit Gummientenmotiv. In diesem ungewöhnlichen Aufzug posiert der 52-Jährige auch noch ausgiebig vor der Kamera. Seine Garderobe für die Show fällt dann doch etwas gedeckter aus: Der "You're Beautiful"-Interpret verstaut mehrere Anzüge im Koffer, dazu einen Bademantel von Missoni im Wert von rund 408 Euro. Außerdem nimmt der Musiker seine alte Uniform aus seiner Zeit bei der britischen Armee mit.

Auch die übrigen Kandidaten gewähren in dem Clip Einblicke in ihre Reisevorbereitungen. Während Michael Sheen seinen Koffer füllt, trägt der Schauspieler einen Kapuzenpullover, der optisch an die markanten Umhänge aus "The Celebrity Traitors" erinnert. Seinen Aufbruch kündigt der Schauspieler mit großen Worten an: "Die Zeit ist gekommen. Die Koffer sind gepackt. Das Schloss ruft." Auch Julie Hesmondhalgh lässt die Zuschauer an ihren Vorbereitungen teilhaben. Bei der Schauspielerin dürfen neben der benötigten Kleidung einige persönliche Dinge nicht fehlen. Neben Kleidung nimmt sie unter anderem ein kleines Malset, einen Schreibblock und Hormonpflaster mit. Wer von den Stars am Ende als Verräter entlarvt wird, können die Fans ab heute gleich zweimal pro Woche mitverfolgen.

Insgesamt stellen sich in der zweiten Staffel 21 Prominente dem Spiel um Vertrauen, Täuschung und Verrat. Neben James, Michael und Julie sind unter anderem Bella Ramsey (23), Jerry Hall (70), Leigh-Anne Pinnock (34), Maya Jama (32), Miranda Hart, Richard E. Grant (69) und Ross Kemp mit von der Partie. Mit seiner eingepackten Uniform erinnert James zugleich an einen wichtigen Abschnitt seines Lebens vor der Musikkarriere. Ehe er mit Liedern wie "You're Beautiful" international bekannt wurde, diente der Sänger in der britischen Armee. Große Erwartungen gibt es auch wegen des Vorgängers – die erste Staffel von "The Celebrity Traitors" war für BBC One ein großer Erfolg. Damals gelang es Alan Carr (50), seine Mitspieler als Verräter zu täuschen und am Ende den Sieg davonzutragen. Nun zeigt sich, wer im Schloss die anderen Kandidaten durchschaut – und wer selbst möglichst lange unentdeckt bleibt.

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Getty Images James Blunt im Juli 2024

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Getty Images James Blunt

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Getty Images James Blunt im Oktober 2019

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