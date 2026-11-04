Nach Show-Aus räumt James Blunt mit Zoff-Gerüchten auf

James Blunt (52) räumt nach seinem Aus bei "The Celebrity Traitors" mit den Gerüchten über einen Streit mit Romesh Ranganathan auf. Der Sänger war in der BBC-One-Show kurz vor dem Ende ausgeschieden, nachdem Romesh Ranganathan und Schauspieler Sebastian "Bash" Croft gegen ihn gestimmt hatten. Im Gespräch mit Hits Radio stellte der Musiker nun klar, dass zwischen den beiden kein böses Blut herrscht. "Romesh ist ein sehr, sehr lieber Mensch, und ich verspreche, dass er und ich uns sehr, sehr gut verstehen", betonte James. Die angespannten Momente vor laufender Kamera haben ihrem Verhältnis laut James also nicht geschadet. Seine Worte machen deutlich, dass die dramatische Entscheidung im Spiel keinen persönlichen Konflikt zwischen den beiden Kandidaten ausgelöst hat.

Romesh war in letzter Minute misstrauisch geworden, nachdem James den Abschiedssatz der enttarnten Verräterin Maya Jama (32), "Viel Glück, ihr werdet es brauchen!", als bedeutungslos abgetan hatte. Eigentlich wollte Romesh den Sänger daraufhin verbannen, Bash konnte ihn jedoch umstimmen. Deshalb musste stattdessen Kenny gehen. In der nächsten Runde wollten Romesh und Bash das Spiel beenden, womit James gemeinsam mit ihnen gewonnen hätte. Der Musiker bestand jedoch auf einer weiteren Verbannung und wurde daraufhin selbst von seinen beiden Mitspielern hinausgewählt. Romesh erklärte später, ihm habe ein klarer Verdacht gefehlt, weshalb er selbst kleinste Details als Hinweise gedeutet habe. Dass die beiden Männer sich dennoch gut verstehen, zeigt auch eine Geste nach der Sendung: Romesh spendete Geld an James' ausgewählte Wohltätigkeitsorganisation. "Das hat er. Eigentlich wollte ich mir das für ein Gespräch mit ihm aufheben, aber wenn Sie es schon ansprechen: Ja, das hat er auf jeden Fall. Sie heißt Blue Marine Foundation", bestätigte James bei Hits Radio.

Romesh und Bash sicherten sich den Sieg bei "The Celebrity Traitors" schließlich gemeinsam. Das Preisgeld von 99.000 Euro teilten sie zwischen Choose Love und dem Refugee Council auf. Bash, der sich bereits ehrenamtlich für Choose Love engagiert hatte, wollte mit seinem Anteil vor allem queere Geflüchtete und Vertriebene unterstützen. Nach dem Triumph wurde der Schauspieler emotional: "Das war einfach unglaublich. Das könnte tatsächlich der schönste Tag meines Lebens sein." Romesh dachte nach dem Sieg hingegen besonders an seine Familie. Sein elfjähriger Sohn Charlie hatte ihn zur Teilnahme ermutigt. "Ich hoffe wirklich, dass meine Mutter stolz ist, und auch mein jüngster Sohn Charlie, der wollte, dass ich bei der Show mitmache. Papa hat gewonnen", erklärte der Comedian. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: "Bitte zeigt mir etwas Respekt."

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Imago James Blunt bei einer Vorführung von "Traitors" bei der BBC

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Imago Romesh Ranganathan bei einer Vorführung von "Traitors" bei der BBC

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