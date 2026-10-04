Juni 2025: Isaiah Washington bestätigt den Tod seiner Frau

Isaiah Washington (63) muss den Verlust seiner Ehefrau Jenisa Marie Garland verkraften – und hat ihren Tod nun erstmals selbst öffentlich gemacht. Auf Instagram teilte der frühere Grey's Anatomy-Darsteller am Samstag ein Schwarz-Weiß-Foto seiner Frau und schrieb dazu, dass sie bereits am 9. Juni 2025 gestorben sei. Demnach war Jenisa am 31. Mai 2025 plötzlich zusammengebrochen. Sie hatte einen schweren hämorrhagischen Schlaganfall erlitten, von dem sie sich nicht mehr erholte. Neun Tage später, am 9. Juni, starb sie. "Das war ein gewaltiger Schock für mich und unsere gesamte Familie", schrieb Isaiah in seinem emotionalen Beitrag. Das Paar war 29 Jahre lang verheiratet. Gemeinsam haben Isaiah und Jenisa drei Kinder: Tyme, Iman und Isaiah V. Weshalb er die traurige Nachricht erst so viel später mit der Öffentlichkeit teilte, erklärte der Serienstar ebenfalls.

Zum Zeitpunkt seines Postings lag der Tod seiner Frau bereits rund 16 Monate zurück. Mit seinen Zeilen bestätigte der Schauspieler zugleich Gerüchte, die offenbar schon länger kursiert hatten. Der Schauspieler verband die traurige Nachricht mit einer eindringlichen Warnung an seine Follower. "Hört zu, Leute ... manche Kopfschmerzen sind nicht einfach nur Kopfschmerzen oder Migräne, sie können viel schlimmer und ein Warnzeichen sein. Lasst, wenn möglich, euer Gehirn untersuchen und nehmt diese Kopfschmerzen ernst", appellierte er. Auch den gemeinsamen Nachwuchs erwähnte Isaiah in seinem Beitrag: "Sie ist nun seit 16 Monaten fort, aber sie hat drei unglaublich großartige Kinder hinterlassen, die ihr Vermächtnis weiterführen." Jenisa hatte das Rampenlicht stets gemieden. Deshalb sei ihr Mann nach eigener Aussage lange unsicher gewesen, ob eine öffentliche Bekanntgabe ihres Todes überhaupt in ihrem Sinne gewesen wäre.

Kennengelernt hatten sich die beiden bei einer Dinnerparty in Los Angeles. Am Valentinstag 1996 gaben sie sich das Jawort. Während die Karriere des Schauspielers Fahrt aufnahm, hielt sich die frühere Modedesignerin konsequent im Hintergrund. Wie sehr Ehe und Vaterschaft auch seine beruflichen Entscheidungen prägten, hatte Isaiah bereits 2022 gegenüber Fox News Digital geschildert: "Seit ich Kinder und eine Frau habe, würde ich lieber ein Pferd küssen als eine Frau vor der Kamera." Seiner Tochter habe er schlicht nicht erklären wollen, warum Papa auf der Leinwand eine fremde Frau küsst – entsprechend oft habe er Rollen abgelehnt. "Für mich haben die Ehe und die Kinder einen großen Teil meines Weges verändert", resümierte er. Berühmt wurde Isaiah als Herzchirurg Dr. Preston Burke in "Grey's Anatomy". Nach drei Staffeln verließ er die Serie 2007, 2014 kehrte er für eine Gastrolle noch einmal zurück.

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Getty Images Isaiah Washington bei einem Event in NYC im Mai 2014

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Collection Christophel Isaiah Washington als Dr. Preston Burke von "Grey's Anatomy"

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