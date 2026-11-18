Geoffrey Moore ist von der Wahl des neuen James Bond begeistert. Der Sohn des früheren 007-Darstellers Roger Moore (†89) findet ausschließlich positive Worte für Robert Pattinson (40), der künftig in die Rolle des Geheimagenten schlüpfen soll. Am Montag war die Besetzung offiziell bestätigt worden. "Ich denke, er wird einen großartigen Bond abgeben. Er hat die Erfahrung, spricht die richtige Zielgruppe an und ist natürlich Brite", erklärte Geoffrey gegenüber Daily Mail. Schon vor der offiziellen Bekanntgabe hatte er betont, dass er Produzentin Barbara Broccoli und Amazon bei der Suche nach dem passenden Hauptdarsteller vertraue. Einen persönlichen Favoriten unter den gehandelten Namen hatte er allerdings nicht. Trotz seiner Begeisterung für Robert hat Geoffrey noch einen weiteren Wunsch: Seiner Meinung nach sollte sich die Filmreihe wieder stärker an ihren Ursprüngen orientieren.

Wie genau er sich das vorstellt, erläuterte Geoffrey ebenfalls im Gespräch: "Ich würde zum Anfang zurückkehren. Bond trank gern und war ein Scharfschütze, wissen Sie." Damit bezieht er sich auf Eigenschaften, die den Geheimagenten in den früheren Filmen prägten. Von der Idee, die Rolle künftig mit einer Frau zu besetzen, hält er dagegen wenig. Frauen könnten zwar überzeugende Spioninnen darstellen, sollten seiner Meinung nach aber eine eigene Figur mit einer eigenen Geschichte bekommen. Als Beispiel für eine starke Agentinnenrolle führte er Charlize Theron (51) in "Atomic Blonde" an. Auch Geoffrey selbst ist mittlerweile in einem Spionagefilm zu sehen: In "Knightfall" verkörpert er den MI5-Mitarbeiter Hugh. Gemeinsam mit seiner Exfreundin Ros, gespielt von Jeanine Nerissa Sothcott, muss er darin ein Blutbad verhindern. Für den Schauspieler ist es die erste Hauptrolle seiner Karriere.

Die Welt von 007 ist für Geoffrey vertraut. Sein Vater Roger gab 1973 in "Leben und sterben lassen" sein Debüt als James Bond. Insgesamt spielte er den Geheimagenten in sieben Filmen. 2017 starb der Schauspieler. Geoffrey wuchs nach eigenen Angaben zwischen Studios und Filmsets auf. Das Filmstudio bezeichnete er in einem Interview mit Fox News Digital scherzhaft als seinen "zweiten Mutterleib". Die Verpflichtung von Robert sorgte in der Filmwelt für unterschiedliche Reaktionen. Die Nachlassverwaltung von Bond-Erfinder Ian Fleming (†56) stellte sich hinter den Schauspieler, während Moderator Piers Morgan (61) laut Deadline Kritik äußerte. Ihm missfiel vor allem, dass Robert bereits Batman gespielt hat. Lieber hätte er einen weniger bekannten Darsteller in der Rolle des Bond gesehen. Vor der Entscheidung wurden unter anderem Callum Turner (36), Jack Lowden (36) und Jacob Elordi (29) als mögliche Nachfolger von Daniel Craig (58) gehandelt. Dieser hatte die Rolle des 007 im Jahr 2021 abgegeben.

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Getty Images Robert Pattinson besucht die Vorführung von "Primetime" bei den Filmfestspielen von Venedig 2026

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GABRIEL BOUYS Roger Moore mit seiner Frau Kristina und seinen drei Kindern Geoffrey, Deborah und Christian

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