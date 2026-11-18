Brad Pitt (62) hält sich mit Details zu seinem bevorstehenden Thanksgiving-Fest bedeckt. Bei der Premiere seines kommenden Films "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" in Los Angeles wurde der Schauspieler von Extra TV gefragt, wie er den Feiertag verbringen wolle. Seine knappe Antwort lautete lediglich: "Familie." Wen genau er damit meint und wer mit ihm am Tisch sitzen wird, verriet der Hollywoodstar nicht. Eine andere Frage scheint dagegen bereits geklärt zu sein, nämlich die nach dem Küchendienst. Den übernimmt offenbar seine langjährige Freundin Ines De Ramon (33). "Wer ist die einzige Köchin? Ich gebe euch einen Hinweis. Ich bin es nicht", scherzte der Schauspieler gegenüber dem Sender. Mehr Details zu seinen Plänen für den Feiertag gab er auf dem roten Teppich nicht preis.

Brads auffallend vage Antwort bekommt vor allem wegen seiner angespannten familiären Situation zusätzliche Bedeutung. Seit der Trennung von seiner Ex-Frau Angelina Jolie (51) soll sein Verhältnis zu den sechs gemeinsamen Kindern belastet sein. Brad und Angelina haben die Söhne Maddox (25), Pax (22) und Knox (18) sowie die Töchter Zahara (21), Shiloh (20) und Vivienne (18). Mehrere der Kinder sollen in den vergangenen Jahren Schritte unternommen haben, um den Nachnamen ihres Vaters abzulegen. Weder der Schauspieler noch Angelina äußerten sich bislang konkret zu dieser Entwicklung. Angelina sprach in Interviews allerdings über veränderte Familienverhältnisse. Ob einige seiner Kinder an Thanksgiving gemeinsam mit Brad feiern werden, ließ der Darsteller offen. Auch zu möglichen weiteren Gästen oder einem Treffen mit Verwandten äußerte sich der Filmstar nicht näher.

Die Entfremdung von seinen Kindern soll Brad in den vergangenen Jahren stark belastet haben. Ein Insider berichtete vor einigen Wochen gegenüber The Sun, dass der familiäre Bruch dem Schauspieler sogar mehr zugesetzt habe als der öffentlich ausgetragene Scheidungsstreit mit Angelina. Wie schwer private Probleme zeitweise für ihn waren, deutete Brad auch in einem Interview mit Esquire an. Darin sprach er über eine kurze Phase, in der er Suizidgedanken gehabt habe. Auf die Nachfrage, ob diese Gedanken mit seinen Kindern zusammenhingen, hielt er sich jedoch bedeckt. "Familiensachen ... Belassen wir es dabei", erklärte er gegenüber dem Magazin. Trotz dieser schwierigen Zeit beschrieb sich der Hollywoodstar in dem Gespräch als grundsätzlich optimistischen Menschen. Weitere Details zu den familiären Hintergründen nannte er nicht.

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Imago Brad Pitt, Filmstar

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Imago Ines de Ramon und Brad Pitt bei der Weltpremiere von "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth"

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