Maxime Ocasek und Hanna Weig (30) treffen auf die anderen Bewohner von Love Island VIP – darunter auch Marla Slengard. Bei ihr nehmen sie kein Blatt vor den Mund. Nach ihrem Aufenthalt in der Casa Amor sind die beiden Granaten gemeinsam mit weiteren Bewohnern zum übrigen Cast gestoßen. Dort dauert es nicht lange, bis sich ihr Gespräch um Marla dreht. Mit ihrer Mitstreiterin werden die beiden nicht warm. "Ich habe heute noch kein Wort mit Marla geredet und trotzdem merke ich, dass sie die absolut unangenehmste Person ist in der ganzen Villa", schießt Maxime. Wenig später folgt eine regelrechte Lästerattacke. Sie verurteilt auch scharf, wie sich Marla ihrer Meinung nach gegenüber Tim Kühnel (30) verhalten hat.

Im Zentrum der Kritik: Marlas Nacht in der Private Suite. Maxime behauptet gegenüber Hanna, Marla habe dort Sex mit Paco Herb (31) gehabt. Dabei handelt es sich lediglich um Maximes Darstellung. Für sie scheint der Fall eindeutig zu sein und sie schießt mit einem fiesen Spruch nach: "Tim macht noch so auf richtig treu und die Alte macht die Beine breit für einen anderen." Aber auch Marlas Auftreten bekommt sein Fett weg. "Sie hat keine Aura, keine Ausstrahlung, sie ist hübsch, aber hat eine ganz negative Aura", lästert Maxime. Hanna betont im Einzelinterview daraufhin: "Wenn ich mir Tims Geschichte angucke, denke ich mir: Mann, hättest du dir noch etwas offengelassen für eine andere."

Hintergrund der heftigen Kritik war Marlas Nacht mit Paco in der Private Suite. Während Tim in der Casa Amor untergebracht gewesen war, waren sich die beiden dort nähergekommen. Zunächst hatten beide noch versichert, dass nichts passieren werde. Doch dann kuschelten sie miteinander und küssten sich schließlich. Im Rückblick erklärte Marla: "Ich fand, Paco war extrem flirty. Ich hätte mir schon gewünscht, dass er sich ein bisschen mehr zurückhält. Weil es war sehr schwer, dem Ganzen standzuhalten." Damit aber nicht genug. Die ganze Wahrheit kam schließlich bei einer Movie Night in der Villa heraus, bei der Tim erfuhr, was wirklich unter der Bettdecke zwischen Marla und Paco ablief.

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RTLZWEI Die Bewohner von "Love Island VIP"

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RTLZWEI Camelia, Hanna und Maxime in "Love Island VIP"

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