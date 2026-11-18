Zwischen Marla Slengard und Tim Kühnel (30) kriselt es. In der aktuellen Folge von Love Island VIP beobachtet die Influencerin aus der Ferne, wie ihr Herzblatt sich mit Hanna Weig (30) unterhält. Der Plausch der beiden setzt Marla sichtlich zu. Bei Nelson Henry und ihrer besten Freundin Henna Urrehman macht sie ihrem Ärger Luft. Die beiden halten das Gespräch allerdings für völlig harmlos. Marla sieht das anders: "Ich finde schon, dass Hanna Tim extrem anflirtet. Das stört mich sehr. Ich drehe hier durch. Es ist sehr schwer für mich, das mitanzusehen." Als Tim kurz darauf zu ihr kommt, stellt sie ihn sofort zur Rede. Gleichzeitig kuschelt sie sich an ihn und macht klar, dass sie ihn weder an der Seite einer anderen Frau sehen noch verlieren will. Aber Tim ist perplex. "Darf ich nicht mit anderen Menschen reden? Marla, was erwartest du?", entgegnet der Podcaster verwirrt. Marla kontert mit einer knappen Antwort: "Nein."

Tim beteuert, sich mit Hanna "ganz normal unterhalten" zu haben. Marla findet: "Musst du aber nicht?" Sie unterstellt ihm: "Du machst das aus Rache." Daraufhin verneint Tim das und hält ihr einen Spiegel vor die Nase. Er deutet an, dass sie keinen "Film schieben" solle, da sie ihn mit Paco Herb (31) hintergangen habe. Tim habe sich hingegen nicht auf Hanna eingelassen: "Es ist surreal, dass Marla auf Hanna eifersüchtig ist, obwohl sie diejenige ist, die mehr oder weniger allein einen Fehler begangen hat." Marla erklärt ihre Gefühle im Einzelinterview folgendermaßen: "Ich will ihn hier nicht mit einer anderen Frau sehen. Natürlich bin ich dann eifersüchtig, weil ich ihn nicht verlieren will – und schon gar nicht an eine andere Frau direkt vor meinen Augen."

Sie begründet ihr Verhalten mit Unsicherheit und fehlender Zuneigung. Tim hält sich aber bewusst zurück, denn er weiß noch nicht, ob er Marla verzeihen und wieder vertrauen kann. Der Influencer zieht eine klare Grenze: "Normalerweise würde ich mich nie wieder darauf einlassen. Wenn es noch mal so eine Situation geben sollte, dann ist eh Feierabend." Marla verspricht ihm daraufhin, ihn nie wieder zu hintergehen. Tim bleibt jedoch skeptisch: "Ich muss schauen: Kann ich mich darauf einlassen? Kann ich ihr vergeben, oder ist das Kapitel abgeschlossen?" Zu diesem Zeitpunkt weiß der Reality-TV-Star nicht, was wirklich zwischen Paco und Marla passiert ist. Doch bei einer Movie Night werden ihm die Szenen der beiden aus der Private Suite vorgespielt.

Neue Folgen von "Love Island VIP" sind immer ab Mittwoch auf RTL+ zu sehen.

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RTLZWEI Marla Slengard und Tim Kühnel bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Hanna Weig und Tim Kühnel in "Love Island VIP"

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