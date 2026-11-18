Freya Allan begibt sich in die düstere Unterwelt Londons. Wie Variety berichtet, übernimmt die Schauspielerin die Hauptrolle im neuen Horrorfilm "System". Die Dreharbeiten finden bereits in der britischen Hauptstadt statt. Für eine besonders unheimliche Kulisse sorgen dabei die außergewöhnlichen Schauplätze. Gefilmt wird in verlassenen U-Bahn-Stationen und stillgelegten Tunneln, die tief unter den Straßen der Metropole liegen. Wen Freya in dem Streifen verkörpert und welche Schrecken ihre Figur dort unten erwarten, ist bislang ein gut gehütetes Geheimnis. Regie führt Joachim Rønning, der unter anderem "Fluch der Karibik: Salazars Rache" inszeniert hat. Zum Cast gehören außerdem Denzel Baidoo und Felix Edwards. Welche Rollen die beiden übernehmen, wurde allerdings ebenfalls noch nicht verraten. Hinter der Kamera versammeln sich gleich mehrere erfahrene Horrorspezialisten. Als Produzenten sind Roy Lee, der unter anderem an "Es" beteiligt war, und Steven Schneider mit an Bord.

Das Drehbuch zu "System" haben Joachim Rønning und sein Bruder Andreas Rønning gemeinsam geschrieben. Neben seiner Arbeit als Regisseur ist Joachim an dem Film auch als Produzent beteiligt. Seine Mitstreiter kennen sich ebenfalls bestens mit dem Horrorgenre aus. Roy produzierte neben "Es" auch den Film "Weapons" und Steven hat sich zuvor bei übernatürlichen Gruselproduktionen wie "Paranormal Activity" und "Insidious" einen Namen gemacht. Für Joachim bedeutet der Tunnel-Horror eine Rückkehr zu kleineren Dimensionen. Zuletzt setzte er mit "Maleficent: Mächte der Finsternis" und "Tron: Ares" aufwendig produzierte Fantasy- und Science-Fiction-Abenteuer um. Wann das Publikum Freya und ihre Kollegen in dem Untergrundhorror sehen kann, ist noch offen. Ein Starttermin wurde bisher nicht bekannt gegeben.

International bekannt wurde Freya Allan durch die Netflix-Serie The Witcher. Darin spielt die Britin Prinzessin Cirilla von Cintra, besser bekannt als Ciri. Der Fantasywelt bleibt sie bis zum Abschluss der Produktion treu: Auch in der fünften und damit letzten Staffel wird sie als Ciri vor der Kamera stehen. Die finalen Folgen sollen 2027 veröffentlicht werden. Ganz neu ist das Horrorgenre für die Schauspielerin aber nicht. Bereits 2023 übernahm sie die Hauptrolle im Film "Baghead". Darin bekam es ihre Figur mit einer unheimlichen Kreatur zu tun, die Kontakt zu Verstorbenen aufnehmen kann. Auch auf der großen Kinoleinwand war die Schauspielerin zuletzt zu sehen: 2024 spielte sie eine zentrale Rolle in "Planet der Affen: New Kingdom". Mit "System" folgt nun ihr nächster Ausflug in den Grusel, diesmal tief unter den Straßen ihrer Heimat Großbritannien.

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Getty Images Freya Allan posiert bei den BAFTA Film Awards am 22. Februar 2026 in London auf dem roten Teppich

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Getty Images Joachim Ronning besucht die Weltpremiere von Disneys "Tron: Ares" am 6. Oktober 2025 in Hollywood

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