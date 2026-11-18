Monroe (15) und Moroccan Cannon (15) sprechen Klartext! Die Zwillinge von Nick Cannon (46) und Mariah Carey (57) äußern sich erstaunlich offen zum Liebesleben ihres Vaters und zum Ende der Ehe ihrer Eltern. Wie deutlich ihre Meinung ausfällt, zeigt der frisch veröffentlichte Trailer zu Nicks Netflix-Dokuserie "Raising the Cannons". Darin ist unter anderem eine Autofahrt von Vater und Tochter zu sehen. Die 15-jährige Monroe nutzt die Gelegenheit, um dem Entertainer ihre persönliche Einschätzung mitzuteilen: Seiner riesigen Patchworkfamilie sei es zu verdanken, dass es nicht zu einem Liebescomeback mit Mariah gekommen sei. "Wenn du nicht all diese Kinder hättest, wärt ihr wieder zusammengekommen", erklärt sie ihm. Doch auch ihr Bruder Moroccan hat dazu eine klare Haltung. In einem späteren Einzelinterview schlägt er sich grundsätzlich auf die Seite seiner Schwester. Das Familienmodell seines Vaters sieht er ebenfalls kritisch und findet dafür deutliche Worte: "Ich glaube nicht, dass dieser Lebensstil in irgendeiner Weise tragfähig ist."

Nicks Familie ist im Laufe der Jahre tatsächlich immer größer geworden: Der Rapper hat insgesamt zwölf Kinder. Neben den Zwillingen mit Mariah bekam er zehn weitere Kinder mit fünf verschiedenen Frauen. Im Trailer zur Dokuserie, die am 18. Dezember bei Netflix erscheint, spricht Nick auch selbst über das Scheitern seiner Ehe mit der Sängerin und nimmt dabei die eigene Verantwortung in den Blick. "Mein Ego hat mich von Mariah weggetrieben", gesteht er. Zugleich betont er, dass er Mariah während ihrer Ehe treu gewesen sei und monogam gelebt habe. Seine heutige einvernehmlich nicht monogame Lebensweise habe es damals noch nicht gegeben. An seiner Einstellung zur eigenen Familie haben die kritischen Worte seiner Kinder offenbar nichts geändert: Nick bereut seine große Patchworkfamilie nicht. Vielmehr erklärt er, dass er viel Liebe zu geben habe und für andere Menschen ein guter Versorger und Partner sein wolle.

Nick und Mariah hatten sich 2008 das Jawort gegeben und gemeinsam die Zwillinge Monroe und Moroccan bekommen. 2016 wurde die Ehe schließlich geschieden. Dennoch ist das Verhältnis der beiden auch knapp zehn Jahre später offenbar weiterhin sehr gut. Wie Nick berichtet, stehen sie fast täglich oder zumindest jeden zweiten Tag in Kontakt – hauptsächlich, um sich über ihre gemeinsamen Kinder auszutauschen. Erst vor wenigen Wochen hatte der Moderator zudem erklärt, dass er einem Liebescomeback mit Mariah grundsätzlich nicht abgeneigt wäre. Eine erneute Hochzeit komme für ihn allerdings nicht infrage, da er keine weitere rechtlich geregelte Ehe eingehen wolle. An die Trennung von Mariah erinnert sich Nick ohne Groll. Die Scheidung sei alles andere als schmutzig verlaufen, betont er. So hätten beide anschließend ihr eigenes Leben weiterführen und sich auf das konzentrieren können, was sie verbindet: ihre gemeinsame Verantwortung als Eltern.

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Instagram / nickcannon Moroccan Cannon, Nick Cannon und Monroe Cannon im Mai 2024

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Getty Images Nick Cannon und Mariah Carey in Beverly Hills, 2012

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