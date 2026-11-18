Lisa Marie Akkaya (25) muss länger als erhofft auf die Rückkehr ihres Mannes Furkan Akkaya (25) warten. Der Social-Media-Star teilte seinen Followern auf Instagram mit, dass Furkan vorerst im Krankenhaus bleiben müsse. Neue Untersuchungsergebnisse hätten gezeigt, dass auch der andere Teil seiner Schilddrüse entfernt werden müsse. Deshalb stehe ihm bereits am Freitag eine weitere Operation bevor. Seine Entlassung verschiebt sich dadurch deutlich: Im besten Fall darf er die Klinik erst am darauffolgenden Montag oder Dienstag verlassen. Lisa wollte ihren Mann noch am selben Tag gemeinsam mit Sohn Emilio besuchen. Unterstützung bekam sie dabei von ihrer Mutter, die die beiden auf dem Weg ins Krankenhaus begleitete.

Die neue Entwicklung kam für die kleine Familie offenbar unerwartet. In ihrer Instagram-Story erklärte Lisa die kurzfristige Planänderung: "Die haben gerade die Werte irgendwie bekommen. Und jetzt muss die andere Schilddrüse auch raus." Für Furkan seien der zweite Eingriff und der längere Aufenthalt in der Klinik eine echte Enttäuschung. Er habe sich bereits darauf gefreut, das Krankenhaus verlassen und endlich wieder bei seiner Familie und den gemeinsamen Hunden sein zu können. Trotz ihrer Sorge wirkte Lisa in dem Clip gefasst. Sie vertraue darauf, dass die Mediziner die richtige Entscheidung getroffen hätten. "Und die Ärzte werden schon wissen, was sie da machen", betonte die Reality-TV-Bekanntheit ebenfalls auf Instagram. Mit einer nachträglichen Einblendung stellte der Realitystar zudem klar, dass das Video schon etwas früher aufgenommen worden war. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hätten sie und Emilio Furkan inzwischen schon in der Klinik besucht.

Auch zum derzeitigen Befinden ihres Mannes gab Lisa ihren Followern ein beruhigendes Update. "Ihm geht es an sich gut aber ist natürlich wieder doof, da zu bleiben im Krankenhaus und wieder operiert zu werden", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. Der ungeplant lange Klinikaufenthalt wirkt sich auch direkt auf den Alltag der kleinen Familie aus. Damit Emilio seinen Vater sehen konnte, organisierte Lisa zusammen mit ihrer Mutter die frühere Abholung aus der Kita. Anschließend machten sie sich gemeinsam auf den Weg ins Krankenhaus. Während Furkan dort nun auf den nächsten Eingriff wartet, muss er noch einige weitere Tage auf seine Rückkehr nach Hause warten. Nach Angaben seiner Frau vermisst er neben Lisa und Emilio auch die gemeinsamen Hunde. Bis er alle wieder in die Arme schließen kann, muss er sich nun noch mehrere Tage gedulden. Zuerst steht am Freitag die zweite Operation an.

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Instagram / akkaoriginal Furkan Akkaya, November 2026

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Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya, Dezember 2025

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