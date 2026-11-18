Im Fall Julio Iglesias (83) gibt es eine neue Entwicklung. Wie spot on news berichtet, hat Richter Antonio Piña am Nationalen Gerichtshof in Madrid eine Klage zugelassen, die zwei ehemalige Mitarbeiterinnen des Sängers eingereicht hatten. Diese Wende kommt unerwartet, schließlich hatten die spanischen Justizbehörden ihre Vorermittlungen im Januar 2026 vorerst zu den Akten gelegt. Nun werden die Untersuchungen aber doch wieder aufgenommen. Im Fokus steht dabei der Verdacht auf Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, auf Körperverletzung sowie auf erniedrigende Behandlung – Vorwürfe, die auf mutmaßliche Übergriffe aus dem Jahr 2021 zurückgehen. Sie sollen sich in den Anwesen des Musikers in der Dominikanischen Republik und auf den Bahamas ereignet haben. Die beiden Frauen sollen am 3. Februar 2027 vor Gericht angehört werden. Julio selbst weist die Vorwürfe gegen ihn zurück.

Lange Zeit sah es überhaupt nicht danach aus, als würde der Fall je untersucht werden. Zunächst sah sich die Staatsanwaltschaft gar nicht in der Pflicht, da es keinerlei Bezug zu Spanien gebe: Die mutmaßlichen Taten fanden im Ausland statt, und der gebürtige Madrilene hat seinen Wohnsitz längst nicht mehr in seiner Heimat. Nachdem die Frauen jedoch Klage eingereicht hatten, vollzog die Behörde eine Kehrtwende und befürwortete in einem Schreiben vom Oktober 2026 schließlich doch die Aufnahme von Ermittlungen. Richter Piña begründete seine Entscheidung laut der Zeitung El País damit, dass Julio spanischer Staatsbürger ist. Allerdings ließ er nicht alle Vorwürfe zu: Mutmaßlicher Menschenhandel und mögliche Verstöße gegen Arbeitnehmerrechte werden nicht untersucht. Ein Prozess folgt aus den Ermittlungen nicht automatisch. Ob auch der Sänger selbst zu einer Aussage vorgeladen wird, ist bislang offen.

Eingereicht wurde die Klage von zwei ehemaligen Angestellten Julios. Bei einer der Frauen handelt es sich um eine frühere Hausangestellte aus der Dominikanischen Republik, bei der anderen um eine Physiotherapeutin aus Venezuela. Die Anschuldigungen der beiden haben es in sich: Während die ehemalige Haushaltshilfe angibt, zu sexuellen Handlungen gedrängt worden zu sein, bezichtigt die Physiotherapeutin den Musiker unsittlicher Berührungen. Julio hatte sich schon kurz nach dem Bekanntwerden der Anschuldigungen dazu geäußert und alles bestritten. Er nannte die Vorwürfe damals "absolut unwahr". Ob es wirklich zu einem Verfahren kommt, hängt jetzt vom weiteren Verlauf der Ermittlungen ab. Ein wichtiger Termin ist dabei die Anhörung der beiden Klägerinnen Anfang Februar 2027.

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Imago Julio Iglesias gibt ein Konzert im State Kremlin Palace in Moskau, Oktober 2018.

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Getty Images Julio Iglesias am 7. September 1998 in einem Porträt, aufgenommen von Dominique Faget/AFP via Getty Images

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