Nach besorgniserregenden Tagen gibt es beruhigende Neuigkeiten von Giuliano Lorenzo Hediger: Der Realitystar hat Indonesien verlassen und ist mittlerweile wieder in seiner Heimat angekommen, der Schweiz. Das verriet er nun in seiner Instagram-Story, in der er seine Community mit einem Gesundheitsupdate versorgte. Wegen innerer Blutungen hatte Giuliano zuvor auf Bali im Krankenhaus gelegen. Er erklärt: "Da ich mich auf Bali im Krankenhaus einfach nicht mehr wohlgefühlt habe, habe ich mich dazu entschieden, zurück in die Schweiz zu fliegen." Wie es um seinen Gesundheitszustand genau steht, verrät er in dem Beitrag nicht im Detail.

Zu seinem Update teilt Giuliano ein Bild, auf dem er vor einer Treppe steht. Die Augen hat er geschlossen, die Lippen zu einem Schmollmund geformt. Er schreibt: "Hier bin ich jetzt in guten Händen und kann mich auf meine Genesung konzentrieren." Außerdem bedankt sich der Love Island VIP-Kandidat ausdrücklich bei seinen treuen Fans. "Es ist wirklich lieb von euch, dass ihr euch so viele Gedanken macht. Aber keine Sorge. Das wird jetzt alles wieder gut", meint der Reality-TV-Darsteller abschließend.

Vor zwei Tagen hatte Giuliano mit einer beunruhigenden Nachricht aus dem Krankenhaus auf Bali Sorgen ausgelöst. In seiner Story hatte er von inneren Blutungen berichtet und eine Pause angekündigt. Die Ursache war noch unklar. Im weiteren Verlauf hatte Giuliano von geplanten Untersuchungen erzählt. Im Raum standen eine Computertomografie und eine Magenspiegelung. Wenig später hatte er sich mit einer weiteren Nachricht gemeldet: "Kleines Update, ich werde wohl noch ein paar Tage hierbleiben müssen. Morgen früh steht eine OP an, bei der die Blutung gestoppt werden soll."

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Instagram / giulianohediger Giuliano Hediger, November 2026

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RTL / Friederike Jacobitz Giuliano Lorenzo Hediger, "Ex on the Beach"-Kandidat

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