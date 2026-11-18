Lenny Kravitz (62) hat beim Konzert seiner Ex-Partnerin Vanessa Paradis (53) in Paris für den wohl emotionalsten Moment des Abends gesorgt. Vor rund 18.000 Fans in der Accor Arena holte die Schauspielerin und Sängerin den US-Musiker während der Zugabe überraschend auf die Bühne. Gemeinsam performten die beiden den Velvet-Underground-Klassiker "I'm Waiting for the Man". Dabei war die Vertrautheit des früheren Paares deutlich zu spüren: Als der US-Musiker zu einem Gitarrensolo ansetzte, ging Vanessa vor ihm auf die Knie. Kurz darauf küsste der Sänger seine Ex-Partnerin liebevoll auf die Wange. Dann folgte vor dem begeisterten Publikum ein besonders inniges Geständnis. "Vanessa, ich liebe dich für immer", erklärte der Rocker laut Paris Match. Die Fans in der Halle bekamen damit einen Moment zu sehen, der an die gemeinsame Vergangenheit der beiden Stars erinnerte.

Angekündigt hatte Vanessa ihren prominenten Gast zunächst ganz geheimnisvoll. "Ich habe eine Überraschung für euch", sagte sie zu ihren Fans, bevor ihre Band die ersten Takte von "I'm Waiting for the Man" spielte. Kurz darauf tauchte Lenny im hinteren Teil der Bühne auf. Der Musiker übernahm die zweite Strophe und griff anschließend für sein Solo in die Saiten. Während der gesamten Performance wirkten die beiden innig und eng miteinander verbunden. Das Duett war Teil einer umfangreichen Zugabe: Unmittelbar davor hatte Vanessa den Song "Natural High" gesungen. Nach dem gemeinsamen Auftritt mit Lenny folgte ihr großer Hit "Joe le taxi", bevor sie den Abend mit "I Am Alive" am Klavier beendete. Beim finalen Gruß holte die Musikerin nicht nur Lenny, sondern auch Étienne Daho zurück ins Rampenlicht. Mit ihm hatte sie im Laufe des Abends bereits "Mi Amor" gesungen.

Vanessa und Lenny verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Vor mehr als 30 Jahren waren die beiden ein Paar. Für den Musiker hatte die Französin damals sogar ihren Partner Florent Pagny verlassen. Ihre Nähe beschränkte sich jedoch nicht nur auf das Privatleben, denn Lenny prägte auch einen wichtigen Teil von Vanessas musikalischer Laufbahn. Lenny produzierte Vanessas drittes Album, das im Jahr 1992 erschien. Der Eröffnungssong der Platte: "Natural High". Dass die Sängerin ausgerechnet diesen Song direkt vor dem überraschenden Auftritt ihres Ex-Partners präsentierte, erinnerte somit an ihre gemeinsame Zeit zu Beginn der 1990er-Jahre. Inzwischen lebt Lenny selbst in Paris. Doch nicht nur im Zusammenspiel mit ihrem Ex-Freund zeigte sich Vanessa an diesem Abend gefühlvoll: Auf der Bühne wandte sie sich an ihre Fans und bedankte sich bei ihnen für die jahrzehntelange Unterstützung. Zum Abschluss versammelte sie ihre musikalischen Gäste noch einmal für einen gemeinsamen Gruß vor dem Publikum.

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