Isaiah Washington (63) hat sein Herz neu verschenkt. Mehr als ein Jahr nach dem Tod seiner langjährigen Ehefrau Jenisa Garland zeigt sich der Grey's Anatomy-Darsteller wieder verliebt. Auf Instagram machte er nun seine Beziehung zu Kei Bennett öffentlich und schwärmte ausführlich von der neuen Frau an seiner Seite. Wie der Schauspieler in seinem Beitrag verrät, kennen sich die beiden seit neun Monaten. Seitdem verbringen sie täglich mehrere Stunden damit, miteinander zu sprechen. Welche Bedeutung seine Freundin für ihn hat, bringt er in seinem Post mit deutlichen Worten zum Ausdruck. "Ich habe in meinem Leben viele unglaubliche Frauen gekannt, aber keine einzige von ihnen kann dem tiefen Südstaatencharme von Kei Bennett das Wasser reichen", schreibt der Hollywoodstar.

In seinem Beitrag zählt Isaiah zahlreiche Eigenschaften auf, die er an Kei bewundert. Er schwärmt von ihrem Verstand, ihrem Herzen und ihrem Wesen. Auch ihr Können als Friseurin und Unternehmerin hebt er hervor. Darüber hinaus schätze er ihren grünen Daumen, ihre ganzheitliche Herangehensweise und ihr geschäftliches Gespür. Keine andere Frau habe ihn jemals so sehr zum Lachen gebracht und ermutigt wie sie, betont der Schauspieler. Seine Gefühle fasst er eindeutig zusammen: "Ja ... sie gehört jetzt ganz mir und ich ganz ihr. Findet euch damit ab. Erwartet bald Großartiges von uns beiden! Bleibt dran." Diese Liebeserklärung ließ Kei nicht unbeantwortet. In der Kommentarspalte meldete sie sich ebenfalls mit innigen Worten zu Wort: "Ich liebe dich über alles. Danke dafür. Mein Beschützer, mein bester Freund, meine Liebe, Mousies Poppop ... du übertriffst jedes Ziel, das du dir setzt, und hast das reinste Herz, das ich je gesehen habe."

Hinter Isaiah liegt eine schwere Zeit. Seine Ehefrau Jenisa war am 31. Mai 2025 plötzlich zusammengebrochen und hatte danach das Bewusstsein nicht wiedererlangt. Am 9. Juni 2025 starb sie im Alter von 56 Jahren an den Folgen eines schweren hämorrhagischen Schlaganfalls. Die Öffentlichkeit erfuhr jedoch lange nichts von ihrem Tod. Der Schauspieler hielt den Verlust 16 Monate lang geheim, um den ausgeprägten Wunsch seiner Frau nach Privatsphäre zu respektieren. Erst Anfang Oktober 2026 bestätigte er ihren Tod schließlich auf Instagram. Isaiah und Jenisa hatten im Februar 1996 geheiratet und waren bis zu ihrem Tod 29 Jahre lang verheiratet. Gemeinsam bekamen sie drei Kinder: Tyme, Iman und Isaiah V.

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Getty Images Isaiah Washington auf der Fashion Week in NYC im Februar 2011

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Instagram / therealisaiahwashington Kei Bennett, November 2026

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