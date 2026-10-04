Kim Virginia bei Promi-BB: Das sagt Leyla Heiter zum Einzug

Noch bevor die neue Staffel von Promi Big Brother überhaupt gestartet ist, sorgt die Kandidatenliste bereits für reichlich Gesprächsstoff. Auch Leyla Heiter (30) äußert sich dazu in ihrer Instagram-Story – und kommentiert den Einzug von Kim Virginia (31) und Nikola Grey (30). Dass die beiden Teil des Casts sein würden, kam für Leyla offenbar nicht überraschend: Nach eigener Aussage wusste sie bereits vor der offiziellen Bekanntgabe von der Teilnahme, behielt die Information jedoch für sich, um der Sendung nicht vorab die Spannung zu nehmen. Mit Blick auf die übrigen Bewohner hat Leyla vor allem einen Wunsch: Im Container soll genau hingeschaut und nachgehakt werden. "Was ich einfach nur hoffe, ist, dass dort die richtigen Menschen drinnen sind, die die richtigen Fragen stellen und die Leute halt einfach mal auf Herz und Nieren prüfen und ein bisschen ausquetschen", erklärt sie in ihrer Story.

Rund um Kim und Nikola gebe es aus Leylas Sicht noch zahlreiche offene Fragen, die im Container zur Sprache kommen könnten. Der bislang bekannte Cast wirke zwar durchaus spannend, biete ihrer Meinung nach aber noch nicht genügend Potenzial für eine wirklich harte Konfrontation. Besonders wichtig sei ihr, dass Nikola auch einmal ohne Kim an seiner Seite Rede und Antwort stehen müsse. Leyla vertritt die Ansicht, Kim übe in seiner Anwesenheit zu viel Kontrolle über ihren Ehemann aus: "Solange die zusammen da drinnen sind, wird da nichts passieren, weil sie ihm einen Maulkorb verpasst hat und der unter ihren Fittichen steht." Eine zeitweise räumliche Trennung der beiden könne deshalb entscheidend sein.

Denkbar wäre für sie etwa, dass Kim früher ausscheidet oder die beiden zeitweise in unterschiedlichen Bereichen des Containers untergebracht werden. So könnte Nikola auf kritische Fragen möglicherweise offener reagieren und womöglich auch zu einem öffentlich viel diskutierten Thema Stellung beziehen. "Aber ich glaube, diese Kontrolle von ihr darf nicht da sein", stellt die Dschungelcamp-Bekanntheit klar. Ob noch ein weiterer Kandidat zum Cast stoßen wird, weiß Leyla nach eigener Aussage nicht. Eine bestimmte Person habe sie allerdings bereits im Kopf, deren Einzug ihrer Meinung nach zusätzliches Konfliktpotenzial mit sich bringen könnte. "Deswegen bin ich da gespannt wie ein Bettlaken, Freunde", fasst sie ihre Neugier zusammen.

Dass sich Leyla ausgerechnet zu dieser Personalie äußert, kommt nicht von ungefähr: Zwischen ihr, ihrem Mann Mike Heiter (34) und Kim kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Auseinandersetzungen. Die Vorgeschichte der drei Realitystars ist entsprechend von Konflikten geprägt – Leylas Aussagen geben dabei ihre persönliche Sicht auf die Geschehnisse wieder. Was die Kandidaten im Container erwartet, wissen Leyla und Mike zudem aus eigener Erfahrung. Das Paar gehörte 2024 selbst zum Cast von "Promi Big Brother" und kennt die besondere Atmosphäre im TV-Container daher bestens. Leyla konnte sich damals sogar den Sieg sichern. Umso genauer dürfte Leyla nun verfolgen, was sich zwischen Kim und Nikola vor den Kameras abspielt. Besonders gespannt ist sie darauf, ob der Container endlich Antworten auf die Fragen liefert, die für sie bislang unbeantwortet geblieben sind.

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IMAGO / BOBO Leyla Heiter, Realitystar

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Joyn / Marc Rehbeck Tessa Bergmeier, Kim Virginia Grey, Nikola Grey und Anouschka Renzi, Promi-BB-Teilnehmer 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, September 2025

RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp 2024