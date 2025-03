Neues Drama: Kim Virginia und Nikola kopieren Mike und Leyla

Es ist allseits bekannt, dass Kim Virginia Hartung (29) und ihr Partner Nikola Glumac (29) gerne für etwas Aufregung und ordentlich Gesprächsstoff sorgen. Nachdem sie ihre Anhänger unter anderem mit der Verkündung von süßen Babynews verblüfften, erinnern die Turteltauben mit einem neuen Schnappschuss an ein anderes Reality-Pärchen. Auf einem sexy Foto posieren sie vor einem Spiegel, während Nikola die Brüste seiner Liebsten bedeckt – genau so, wie es Mike Heiter (32) im vergangenen Sommer bei seiner Verlobten Leyla Lahouar (28) tat. Dies ist keine Überraschung, schließlich haben die zwei Paare eine gemeinsame – und sehr turbulente – Vergangenheit. In diesem Video gibt euch Promiflash einen Überblick über ihre spannende Historie und die neuesten Entwicklungen.

