Promi-BB-Fans gehen wegen Kim und Nikola auf die Barrikaden

Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30) gehören zum Cast der kommenden Staffel von Promi Big Brother. Das verheiratete Reality-TV-Paar wird gemeinsam in die berühmte TV-Unterkunft einziehen. Doch die Ankündigung auf Instagram stößt längst nicht bei allen auf Begeisterung: Noch vor dem Staffelstart macht sich in der Kommentarspalte deutlicher Unmut breit. Zahlreiche Zuschauer kündigen an, die neue Staffel wegen des Castings gar nicht erst einschalten zu wollen. "Noch ein Grund mehr, die Staffel nicht zu gucken", schreibt ein Nutzer. Ein anderer stellt unmissverständlich klar: "Nein, die kann und will ich mir nicht antun." Wieder andere zeigen sich enttäuscht, weil sie sich eigentlich bereits auf die neue Ausgabe des beliebten Formats gefreut hatten. Besonders deutlich fällt die Reaktion eines Fans aus: Er kündigt an, in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt auf "Promi Big Brother" zu verzichten.

Die Reaktionen reichen von kurzen Absagen bis hin zu spöttischen Kommentaren. "Och nö, das macht jetzt schon alles kaputt", heißt es etwa unter dem Instagram-Beitrag. Ein anderer User nimmt die Ankündigung mit Humor und schreibt augenzwinkernd: "Da bin ich raus und gebe mir selber Hausverbot." Bei einigen Zuschauern sorgt jedoch vor allem die Zusammensetzung des Casts für Kritik. Sie befürchten, dass Kim im Container auf zu wenig Gegenwind stoßen könnte. "Schlimm ist, dass kaum jemand dabei ist, der ihr wirklich mal die Meinung sagen und ihr die Stirn bieten kann. Ich hoffe sehr auf Maurice! Meiner Meinung nach sehr zu ihrem Vorteil gecastet", lautet ein Kommentar. Damit richten sich die Hoffnungen eines Teils der Zuschauer nun auf Maurice Dziwak (28). Einige Fans sehen in ihm offenbar einen möglichen Gegenpol zu Kim Virginia und hoffen, dass er im Container für die nötige Reibung sorgen könnte.

Nicht nur beim Publikum sorgt die Ankündigung für Gesprächsstoff. Auch bekannte Gesichter aus der Reality-TV-Branche äußern sich kritisch zur Teilnahme des Ehepaares. Laura Maria Lettgen (30) kann vor allem die positiven Reaktionen auf das Casting nicht nachvollziehen. "Dass es ernsthaft Menschen gibt, die sich darüber freuen, ist mir ein absolutes Rätsel. Habt ihr ernsthaft alle vergessen, was passiert ist?", fragt sie auf Instagram. Ähnlich deutlich äußert sich Lisa Marie Akkaya (25). "Wieso man so einem Menschen eine Plattform bietet, nach allem, was sie getan hat, ist crazy", schreibt sie. Die Kritik der beiden richtet sich dabei vor allem gegen Kim Virginia. Auch Gloria Schwesinger (34), Nikolas Ex-Frau, kommentiert die Besetzung – allerdings mit einer ordentlichen Portion Spott. Auf TikTok schreibt sie: "Ich will mein Joyn Plus Abo kündigen, obwohl ich keins habe."

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

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Joyn / Marc Rehbeck Collage: Kim Virginia Grey und ihr Ehemann Nikola Grey, Promi-BB-Kandidaten 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars