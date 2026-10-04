Mit Damian Hardung: Alle wichtigen Infos zu "Corpus Delicti"

Am 1. Oktober 2026 startet die dystopische Romanverfilmung "Corpus Delicti" in den deutschen Kinos. Die Geschichte spielt im Jahr 2057: Ein Staatssystem namens "Methode" hat Gesundheit und Sicherheit zum höchsten Ziel erklärt und überwacht sämtliche Lebensbereiche der Bevölkerung. Implantierte Chips und Kameras in den Wohnungen sorgen dafür, dass niemand unbeobachtet bleibt. Im Mittelpunkt stehen zwei Geschwister mit völlig unterschiedlichen Haltungen: die systemtreue Neurologin Mia Holl, gespielt von Hannah Herzsprung (45), und ihr freiheitsliebender Bruder Moritz, verkörpert von Damian Hardung (28). Als Moritz wegen belastender DNA-Spuren des Mordes schuldig gesprochen wird, gerät Mias Weltbild ins Wanken. Sie ist von der Unschuld ihres Bruders überzeugt und beginnt, die Beweise selbst zu hinterfragen. Damit stellt sie sich gegen einen Apparat, der sich für unfehlbar hält, und gerät schon bald selbst ins Visier der Behörden, wie Bild berichtet.

Wie streng die Regeln in dieser Gesellschaft sind, zeigt sich bereits im Alltag: Wer Schokolade isst, bekommt Punkte abgezogen. Moritz dagegen rebelliert ganz bewusst und unternimmt Ausflüge in verbotene Sperrzonen. Je intensiver Mia sich mit dem Fall ihres Bruders beschäftigt, desto stärker zweifelt sie an der staatlichen Ordnung. Auf der Suche nach der Wahrheit muss sie herausfinden, wem sie überhaupt noch vertrauen kann und wer eigene Interessen verfolgt. Die Vorlage für den Film stammt von Juli Zeh: Der Stoff wurde 2007 zunächst als Theaterstück entwickelt und erschien 2009 als Roman. Neben Hannah und Damian sind auch weitere bekannte Gesichter dabei. Christian Friedel verkörpert den Anwalt Lutz Rosentreter, Haley Louise Jones spielt Mias Kollegin Christiane und Alexander Fehling (45) übernimmt die Rolle des Journalisten Kramer.

Für Damian ist "Corpus Delicti" das nächste große Projekt nach seinem internationalen Durchbruch mit der Prime-Serie Maxton Hall. Wie groß der Hype um den gebürtigen Kölner inzwischen ist, zeigte sich bei der Berliner Filmpremiere. Vor dem Delphi-Filmpalast warteten laut BUNTE.de zahlreiche Fans stundenlang auf ihren Star, einige sollen sogar bereits fünf Stunden vor Beginn der Veranstaltung dort gewesen sein. Der international gefragte Schauspieler präsentierte den Film in Berlin vor großem Publikum und nahm sich zudem Zeit für Autogrammwünsche.

Anzeige Anzeige

Imago Damian Hardung 2026

Anzeige Anzeige

Imago Alexander Fehling, Haley Louise Jones, Hannah Herzsprung, Lena Stahl, Damian Hardung, Laura Mihajlovic und Quirin Berg

Anzeige Anzeige

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) in "Maxton Hall", Staffel zwei

Anzeige