Neil Patrick Harris: Seine Zwillinge finden ihn nicht cool

Für Millionen Zuschauer ist Neil Patrick Harris (53) der Star aus "How I Met Your Mother" – für seine eigenen Kinder ist der Schauspieler dagegen offenbar vor allem eines: Papa. In der Sendung "Today with Jenna & Sheinelle" sprach er darüber, wie seine 15-jährigen Zwillinge Harper Grace und Gideon Scott ihn heute sehen. Moderatorin Sheinelle Jones vermutete, dass die beiden Teenager von der Karriere ihres Vaters beeindruckt sein müssten. Doch Harris winkte ab: "Oh, ich glaube überhaupt nicht, dass sie mich cool finden. Ich bin einer ihrer Väter", stellte er klar. Dabei kennt er die Situation seiner Kinder nur zu gut: Als er selbst in der Serie "Doogie Howser, M.D." vor der Kamera stand, war er ebenfalls 15 Jahre alt und stand kurz vor seinem 16. Geburtstag. Damit war Harris damals genauso alt wie Harper und Gideon heute.

Für Gideon könnte sich die Begeisterung für die Schauspielerei sogar zu einem eigenen Berufswunsch entwickeln. Der 15-Jährige besucht mittlerweile eine Schule für darstellende Künste in New York und möchte nach Angaben von Neil ebenfalls vor der Kamera stehen. Wie sehr ihn die Entwicklung seiner Zwillinge bewegt, machte der Produzent in der Sendung deutlich: "Sie sind einfach großartige Menschen. Ich halte unglaublich viel von ihnen." Vor allem seit Harper und Gideon die Highschool besuchen, erlebt Neil ihre Entwicklung offenbar mit besonders viel Gefühl. "Als sie kleine Kinder waren, war ich nicht emotional, weil ihnen noch so viel Zeit zum Wachsen blieb. Aber jetzt, da sie in der Highschool sind, beobachte ich sie einfach mit so viel Stolz", erklärte er bei "Today with Jenna & Sheinelle".

Harper und Gideon wachsen bei dem Serienstar und seinem Ehemann David Burtka auf. 2010 wurde das Paar mithilfe einer Leihmutter Eltern, vier Jahre später gaben sich die beiden in Italien das Jawort. Die Zwillinge waren bei der Zeremonie dabei. Noch vor wenigen Monaten erzählte David, dass die Freunde seiner Kinder ihn und Neil durchaus für coole Väter halten. Zu Hause kommt es den beiden vor allem auf eines an: viel Humor. Sie genießen es, dass Harper und Gideon sie immer wieder zum Lachen bringen. Gemeinsame Gruselfilmabende, Kochen und Spiele gehören ebenfalls zum Familienalltag und sorgen dafür, dass die vier auch mit zunehmend selbstständigen Teenagern viel Zeit miteinander verbringen.

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Getty Images Neil Patrick Harris, Schauspieler

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Imago David Burtka und Neil Patrick Harris bei der Premiere von "Every Brilliant Thing" im Hudson Theatre in New York

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Getty Images David Burtka und Neil Patrick Harris, Schauspieler