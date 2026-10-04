Nikola Kastner: Das ist die neue Anwältin in "Die Kanzlei"

Frischer Wind in der Hamburger Anwaltskanzlei: Ab dem 27. Oktober verstärkt Nikola Kastner die siebte Staffel der ARD-Serie "Die Kanzlei", die künftig wieder dienstags um 20:15 Uhr im Ersten läuft. Ihren Einstand gibt sie voraussichtlich in Folge 83, die den Titel "Spurwechsel" trägt. Als Anwältin Nora Siewert stößt Nikola zum eingespielten Kanzleiteam um Isa von Brede und Markus Gellert. Die neue Juristin bringt eine Art mit, die im Kanzleialltag für Bewegung sorgt: Sie ist direkt, selbstbewusst und wenig angepasst. Für sie zählt vor allem, für ihre Mandanten möglichst viel herauszuholen. Damit bringt die Schauspielerin eine Figur in die Serie, die ihre Ziele klar verfolgt und auch vor deutlichen Worten nicht zurückschreckt. Isa und Markus bekommen es somit mit einer Kollegin zu tun, die ihren eigenen Kopf hat und ihre Position entschlossen vertritt.

Besonders vor Gericht spielt die Anwältin ihre Stärken aus: Die Anwältin arbeitet konzentriert, reagiert schnell und lässt sich auch in hitzigen Situationen nicht aus dem Konzept bringen. Mit ihrer Schlagfertigkeit und Durchsetzungsstärke kämpft sie für die Interessen ihrer Mandanten. Doch nicht nur vor Gericht dürfte es spannend werden. Auch im Kanzleialltag prallen unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander. Während Isa Ordnung und Sauberkeit liebt, nimmt es die Neue mit Kleidung und Hygiene nicht so genau. Fast Food gehört für sie zum Arbeitsalltag – und dass dabei auch mal Krümel liegen bleiben, stört sie wenig. Statt sich den Vorstellungen ihrer Kollegin zu beugen, fordert sie Isa sogar auf, deren ausgeprägten Reinlichkeitssinn zu hinterfragen. Um ihrer Figur die nötige Glaubwürdigkeit zu verleihen, hat Nikola sich intensiv vorbereitet. Für ihre Rolle besuchte sie mehrere Gerichtsverhandlungen und beobachtete genau, wie Anwälte dort auftreten, argumentieren und ihre Standpunkte vertreten.

Einem größeren Publikum wurde Nikola bereits 2015 bekannt, als sie in "Deutschland 83" die NATO-Sekretärin Linda Seiler spielte und dafür unter anderem mit Jonas Nay (36) vor der Kamera stand. Das Rollenangebot stellte ihre damaligen Zukunftspläne auf den Kopf. Nach ihrem Studium war die gebürtige Hamburgerin nach Stockholm gezogen und hatte dort bereits einen Studienplatz für TV-Produktion. Für die Serie kehrte sie jedoch nach Deutschland und zur Schauspielerei zurück. Inzwischen lebt Nikola seit rund zehn Jahren in Lübeck, das für sie schon lange ein Sehnsuchtsort war. An der Hansestadt schätzt sie besonders die Nähe zum Wasser und zur Natur. Zugleich ist ihre Heimatstadt Hamburg gut erreichbar. Die historische Altstadt weckt bei ihr außerdem Erinnerungen an Stockholm. Als Ausgleich zu Dreharbeiten und Premieren genießt sie Kuchen in der Altstadt und lange Spaziergänge in der Natur.

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Getty Images Nikola Kastner bei der ARD Blue Hour während der 75. Berlinale im Hotel Telegraphenamt in Berlin

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Getty Images Nikola Kastner bei der Berlin Opening Night 2024 während der 74. Berlinale im Das Stue, Berlin

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Getty Images Nikola Kastner bei der Goldenen Kamera am Flughafen Tempelhof in Berlin, 30. März 2019