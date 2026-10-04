Nur dann würde Melissa Barrera zu "Scream" zurückkehren

Eine Rückkehr zur Horrorreihe Scream ist für Melissa Barrera (36) nicht komplett vom Tisch – allerdings nur unter einer klaren Bedingung. Im Gespräch mit Entertainment Weekly stellte die Schauspielerin klar, dass sie grundsätzlich für ein Comeback offen wäre, aber "nicht, nicht mit dem Unternehmen, das derzeit die Rechte hält." Sie fügte hinzu: "Ich liebe das Franchise. Ich hatte eine großartige Zeit bei den Dreharbeiten zu diesen Filmen. Aber ein großer Teil des Hasses und der Schwierigkeiten, mit denen ich in den vergangenen Jahren konfrontiert war, ist darauf zurückzuführen, dass die Führung dieses Unternehmens beschlossen hat, mich als etwas zu bezeichnen, das ich nicht bin, und sie haben sich nie entschuldigt, selbst als sich herausstellte, dass ich recht hatte." Melissa war 2022 und 2023 als Sam Carpenter in "Scream" und "Scream VI" zu sehen.

Hintergrund ihrer Haltung ist ihr Rauswurf aus "Scream 7": Spyglass hatte sich im November 2023 von der Schauspielerin getrennt, nachdem sie sich in den sozialen Medien solidarisch mit der palästinensischen Sache gezeigt und Israels Vorgehen im Krieg gegen die Hamas kritisiert hatte. Ein nachträgliches Einlenken des Unternehmens würde ihre Entscheidung nicht ändern: "Selbst mit einer Entschuldigung würde ich nicht wieder mit ihnen arbeiten. Also nicht, dass ich den Atem anhalten würde. Ich glaube nicht, dass sie dazu fähig sind. Aber falls das Franchise jemals diese Hände verlassen und in andere Hände übergehen sollte – in Hände, von denen ich glaube, dass sie Wes Cravens Vermächtnis mehr in Ehren halten –, dann denke ich: ja." Laut Entertainment Weekly verlor Melissa anschließend auch ihre Vertretung durch die Talentagentur WME und bekam monatelang keine neuen Rollen.

In den beiden Filmen spielte Melissa die ältere Schwester von Tara Carpenter, dargestellt von Jenna Ortega (24) – die beiden Schwestern standen im Zentrum der neueren "Scream"-Geschichte. Mittlerweile hat sich auch ihr ehemaliger Kollege Matthew Lillard zu dem Fall geäußert. Er bedauert, nach Melissas Entlassung selbst erneut für die Reihe zugesagt zu haben. "Als das Melissa passierte, meldete sich nicht die ganze Welt zu Wort. Aber sie war dem, was verdammt noch mal passiert ist, ein Jahr voraus", sagte der Schauspieler gegenüber Entertainment Weekly und fügte hinzu: "Die ganze Welt hätte sich zu Wort melden und sagen sollen: 'Sie hat recht.' Aber das tat sie nicht. Und das ist brutal." Über seine eigene Entscheidung sagte er: "Ich habe das vermasselt. Damit stehe ich auf der falschen Seite der Geschichte. Ich bin immer noch gern in dem Film, aber es war vielleicht nicht die beste Idee."

Anzeige Anzeige

Getty Images Melissa Barrera im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Imago Poster zu Scream VI mit Jenna Ortega, Melissa Barrera, Courteney Cox, Hayden Panettiere und weiteren Stars des Ensembles

Anzeige Anzeige

Getty Images Melissa Barrera, Schauspielerin