Neve Campbell macht ihre Rückkehr zu "Scream 8" offiziell

Neve Campbell (53) kehrt zu ihren Horror-Wurzeln zurück: Die Schauspielerin wird auch in Scream 8 wieder als Sidney Prescott zu sehen sein. Das bestätigte sie im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AP. Ihre Filmfigur heißt inzwischen Sidney Evans und ist mit Mark Evans verheiratet. Über ihre Rückkehr sprach Neve im Rahmen eines Interviews, in dem sie auch über ihre kommenden Projekte berichtete. "Unter anderem steht bei mir auch 'Scream 8' an", verriet sie. Weitere Details wollte die Darstellerin allerdings nicht preisgeben. "Ihr wisst, dass ich euch nichts darüber erzählen kann. Nur so viel: Ich werde dabei sein", stellte sie gegenüber AP klar. Viel mehr ist über den achten Teil der Horrorreihe bislang nicht bekannt. Das Projekt befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Wer die Regie übernehmen wird, steht derzeit ebenfalls noch nicht fest.

Neve stand bereits in sechs der bisher sieben "Scream"-Filme als Sidney vor der Kamera. Lediglich beim 2023 erschienenen "Scream VI" fehlte sie. Anfang 2026 kehrte sie mit "Scream 7" schließlich in ihre Paraderolle zurück. Der Film legte dabei einen beeindruckenden Kinostart hin: Wie Deadline berichtete, spielte er weltweit 97,2 Millionen Dollar am ersten Wochenende ein. Damit gelang dem Streifen der erfolgreichste Start in der rund 30-jährigen Geschichte des Franchises. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von insgesamt 208 Millionen Dollar wurde er außerdem zum bislang umsatzstärksten Teil der Reihe. In der Handlung ist Sidney inzwischen verheiratet. Als ihre Tochter Tatum ins Visier des maskierten Killers Ghostface gerät, muss sie sich erneut dem Horror stellen. Neben Neve feierten auch zwei weitere bekannte Gesichter ihre Rückkehr: Courteney Cox (62) und Matthew Lillard (56) waren ebenfalls wieder mit dabei.

Hinter der Kamera stehen beim nächsten Film allerdings Veränderungen an. Kevin Williamson (61), der bereits das Drehbuch zum ersten "Scream"-Film verfasst und bei "Scream 7" Regie geführt hatte, deutete bereits an, dass er beim Nachfolger voraussichtlich nicht erneut auf dem Regiestuhl sitzen wird. Auch am Skript wird er offenbar nicht mitarbeiten. Wie Deadline berichtete, übernehmen stattdessen die Schwestern Lilla und Nora Zuckerman das Drehbuch zu "Scream 8". Die beiden bringen Erfahrung aus der Serienwelt mit. Zuletzt waren sie als Showrunnerinnen für "Poker Face" verantwortlich. Zuvor arbeiteten sie unter anderem als Drehbuchautorinnen an Produktionen wie "Agents of S.H.I.E.L.D.", Suits, Fringe und "Prodigal Son". Wann die Dreharbeiten zum achten Teil beginnen und wann der Film in die Kinos kommen soll, ist bislang nicht bekannt.

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Imago Neve Campbell in einer Szene aus "Scream 4" (2011), Foto: Phil Bray/Dimension Films/Everett Collection

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Getty Images Stars von "Scream 7": Courteney Cox, Skeet Ulrich, Neve Campbell, David Arquette und Matthew Lillard bei der Premiere in Los Angeles

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