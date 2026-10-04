Promi-BB-Einzug: Kim und Nikola trennen sich von Management

Kurz vor ihrem gemeinsamen Einzug bei Promi Big Brother haben Kim Virginia Grey (31) und ihr Ehemann Nikola Grey (30) eine überraschende berufliche Entscheidung getroffen: Das Reality-TV-Paar hat die Zusammenarbeit mit seinem bisherigen Management beendet. Da beide ihre Handys für die Teilnahme an der Show bereits abgeben mussten, konnten sie die Neuigkeit nicht selbst verkünden. Stattdessen übernahm eine Vertraute diese Aufgabe und machte die Veränderung auf Nikolas Instagram-Profil öffentlich. Kims beste Freundin kümmert sich während des Aufenthalts in der TV-Unterkunft um die Social-Media-Kanäle der beiden und fungiert vorerst auch als Ansprechpartnerin für berufliche Anfragen. Damit ist geklärt, wer die Profile des Paares betreut, während Kim und Nikola von der Außenwelt abgeschottet sind. Wie lange diese Übergangslösung bestehen bleibt, hängt davon ab, wie lange die beiden in der Show bleiben.

In dem Statement auf Nikolas Profil stellt sich die Freundin zunächst selbst vor: "Meine Lieben, ich bin Kims beste Freundin und übernehme die Accounts von Nikola und Kim, während sie bei 'Promi Big Brother' sind." Anschließend folgt die eigentliche Neuigkeit: "Sie haben beide die Zusammenarbeit mit ihrem alten Management beendet und sind bereits in Gesprächen mit neuen Managements, die ihnen organisatorisch unter die Arme greifen." Bis zum Ende ihrer Teilnahme sollen deshalb sämtliche beruflichen Anliegen über sie laufen. "Bis sie aus 'Promi Big Brother' kommen, bitte ich also vorerst darum, alle Anfragen an mich weiterzuleiten", heißt es weiter. Kim und Nikola stehen damit aktuell ohne festes Management da, befinden sich dem Statement zufolge jedoch bereits in Gesprächen mit möglichen neuen Vertretungen. Gründe für die Trennung vom bisherigen Management wurden nicht genannt.

Als verheiratetes Reality-TV-Paar ziehen Kim und Nikola gemeinsam in den berühmten "Promi Big Brother"-Container ein. Bereits die Ankündigung ihrer Teilnahme sorgte bei einem Teil der Zuschauer für Unmut. In den Kommentaren auf Instagram kündigten mehrere Nutzer an, die kommende Staffel wegen des Paares gar nicht erst einschalten zu wollen. Andere zeigten sich enttäuscht über die Besetzung – insbesondere, weil sie sich zuvor auf die neue Ausgabe der Realityshow gefreut hatten. Für Kim und Nikola ist der gemeinsame Einzug unterdessen längst nicht der erste Auftritt vor laufenden Kameras. Beide wurden durch das Reality-TV bekannt und ließen ihre Beziehung von Beginn an öffentlich begleiten. Im Container müssen sie nun allerdings ohne direkten Kontakt zur Außenwelt auskommen – und bekommen damit auch die Reaktionen auf ihre Teilnahme nicht unmittelbar mit.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Dezember 2024

Anzeige