Puffi wird Quizmaster: Starttermin für neue ProSieben-Show

Am 4. November 2026 um 20:15 Uhr wird ProSieben zur Quizbühne. Sebastian Pufpaff (50) führt dann durch "TV Total - Das Quiz". Drei prominente Fernsehnerds müssen beweisen, wie gut sie sich bei skurrilen TV-Momenten auskennen. Laut ProSieben erwartet sie eine Mischung aus "klassischen Nippelfragen, Musikspielen und Gedächtnistests". Komplett neu ist eine Ratestrecke für die Marke allerdings nicht: Schon in der Ursprungsshow von Stefan Raab (59) lief mit "Blamieren oder Kassieren" ein Quizformat. Produziert wird die neue Show von Brainpool, der Produktionsfirma, die ebenfalls hinter dem Original steht.

Wer die Show live erleben möchte, muss am 31. Oktober nach Köln: Dort wird "TV Total - Das Quiz" aufgezeichnet, Tickets gibt es online. Wer die drei Promis sind, hält ProSieben bislang unter Verschluss, auch zur Höhe des Hauptgewinns schweigt der Sender. Fest steht dagegen das Finale: Der Beste des Abends spielt nicht für die eigene Tasche, sondern für einen Menschen aus dem Studiopublikum. Das dürfte die Stimmung im Saal zusätzlich anheizen. Der Humor soll dabei nicht zu kurz kommen, denn zwischen den Fragerunden ist Platz für den bekannten TV Total-Quatsch eingeplant. Für Sebastian ist das Terrain vertraut, schließlich führt er seit der Rückkehr des Formats 2021 durch die Sendung. Wer ein Ticket ergattern will, sollte also nicht lange zögern.

Angesprochen fühlen dürfen sich Fans der Sendung, Quizfreunde und alle mit reichlich unnützem Fernsehwissen. Der Buzzer ist dabei mehr als ein Gag: Das Nippelboard, mit dem sich per Knopfdruck Clips abspielen lassen, gehörte schon bei Stefan zu den Markenzeichen der Originalshow. Der Wiedererkennungswert ist damit garantiert. Für ProSieben bleibt das Format dennoch ein Experiment. Frühere Ableger wie "TV Total - Aber mit Gast" waren laut Wunschliste nicht annähernd so gefragt wie die Hauptsendung. Diese sicherte sich zuletzt immerhin die besten Zielgruppen-Marktanteile seit 2021. Bislang ist nur eine einzelne Ausgabe des Quiz angekündigt. Überzeugt sie die Zuschauer, ist eine Fortsetzung durchaus denkbar.

Anzeige Anzeige

ProSieben / Willi Weber Sebastian Pufpaff, "TV total"-Moderator

Anzeige Anzeige

Imago Bei der Aufzeichnung von "Kölner Treff": Sebastian Pufpaff im WDR Studio BS 3, Köln, 09.01.2026

Anzeige Anzeige

Joyn / Steffen Z. Wolff Sebastian Pufpaff und Evelyn Burdecki bei "TV Total – Aber mit Gast"