Vier Kinder: Eric Stehfest gibt Einblicke ins Patchworkleben

Eric Stehfest (37) lässt seine Fans derzeit ungewöhnlich nah an seinem Privatleben teilhaben. In einer Fragerunde auf Instagram sprach der Schauspieler über seinen Alltag mit seiner Partnerin Sarah Scheil – und der ist offenbar alles andere als langweilig. Beide bringen jeweils zwei Kinder mit in die Beziehung, inzwischen lebt die Patchworkfamilie zu sechst unter einem Dach. Ein Follower wollte wissen, ob die beiden tatsächlich schon zusammenwohnen. Eric bestätigte das offen: "Ja, wir wohnen tatsächlich auch schon zusammen." Dass er durch die neue Wohnsituation weniger Zeit mit seinen eigenen Kindern verbringe, verneinte er ebenfalls. Er sehe seinen Nachwuchs jeden Tag. Bei sechs Personen im Haushalt dürfte es ohnehin kaum ruhig zugehen – und genau das scheint ihm zu gefallen.

Über das Leben mit vier Kindern geriet Eric in seiner Fragerunde regelrecht ins Schwärmen: "Wir sind jetzt sozusagen mit vier Kindern unter einem Dach, da wird es nie langweilig. Ich finde es geil, mir macht das Spaß." Auch als Paar empfinde er den Familienalltag offenbar als angenehmer, als man zunächst vermuten könnte. "Sarah und ich haben gesagt, irgendwie ist es mit zwei Kindern allein nicht so cool wie mit vier Kindern zu zweit. Es ist angenehmer und leichter, tatsächlich", erklärte er. Natürlich wollten die Fans bei dieser Gelegenheit auch wissen, ob sich das Paar weiteren Nachwuchs vorstellen könne. Eine eindeutige Antwort darauf gab Eric allerdings nicht. Stattdessen spielte er den Ball kurzerhand zurück an seine Community und stellte die provokante Frage: "Vier Kinder toppen – ja oder nein?"

Ihre Beziehung hatten Eric und Sarah öffentlich gemacht, nachdem sich der Realitystar von seiner Noch-Ehefrau Edith Stehfest (31) getrennt hatte. Schon vor einigen Monaten sprach er über konkrete Zukunftspläne mit seiner neuen Partnerin. Nach der noch ausstehenden Scheidung wolle er Sarah heiraten. "Sarah und ich wissen, dass das jetzt die Liebe fürs Leben ist. Wir sind bereit, durch alle Lebensphasen gemeinsam zu gehen", erklärte er gegenüber Bild. Dass die beiden ihren Alltag inzwischen als Patchworkfamilie mit insgesamt vier Kindern teilen, zeigt, wie eng ihre Beziehung bereits geworden ist. Ob irgendwann noch ein gemeinsames Kind dazukommt, ließ Eric mit seiner Antwort im Netz allerdings offen.

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest im Juni 2025

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und seine Partnerin Sarah

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest steckt Sarah Scheil einen "Promise-Ring" an