Julian Claßen (33) widmet seiner Frau Palina kurz vor der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes eine emotionale Liebeserklärung. In seiner Instagram-Story erinnerte sich der Influencer an die Zeit ihres Kennenlernens, die für ihn persönlich schwierig gewesen sei. Damals habe er sich verschlossen, beinahe kalt und innerlich leer gefühlt. Palina sei ihm mit Wärme und Zuneigung begegnet und habe ihm gezeigt, wie anders sich das Leben anfühlen könne. Sie habe ihm stundenlang zugehört, ihn umarmt und ihm Halt und Geborgenheit gegeben. "Ich denke, dafür werde ich mich nie richtig bedanken können, ich fühle mich heute mental so stark wie noch nie in meinem Leben und ich verspüre wahres Glück, wenn ich neben ihr aufwache." Mit diesen Worten bedankte sich Julian für die Unterstützung seiner Partnerin.

Besonders schätzt Julian auch, wie fürsorglich Palina mit seinen beiden Kindern umgeht. Ihre liebevolle Art berührt ihn, und an ihrer Seite fühle er sich unabhängig vom Ort zu Hause. Ein Leben ohne seine Frau könne er sich inzwischen nicht mehr vorstellen. Auch die bevorstehende Geburt ihres Sohnes erfüllt ihn mit großer Vorfreude. "Ich freue mich so sehr auf unseren Sohn, das glaubst du gar nicht", schrieb er direkt an Palina gerichtet. Anschließend wandte sich Julian mit einer weiteren Story an seine Community. Er bat seine Fans, auch dem Instagram-Account seiner Frau zu folgen. Palina werde sie zum Lachen bringen und mit ihrer Persönlichkeit bereichern, versprach er. Zugleich hoffte er, dass sie bald die Marke von 600.000 Followern erreichen werde.

Schon Ende Oktober hatte Julian darüber gesprochen, wie er die Wochen vor der Geburt erlebt. Einerseits könne er es kaum erwarten, seinen Sohn endlich im Arm zu halten. Andererseits habe er Respekt vor den Veränderungen, die das neue Familienmitglied mit sich bringt. Vor der Ankunft des Babys wollte Julian deshalb möglichst alle Vorbereitungen abgeschlossen haben. Der gemeinsame Nachwuchs mit Palina ist für ihn bereits das dritte Kind. Seine aktuelle Liebeserklärung zeigt, wie sehr er dabei den Rückhalt seiner Frau schätzt. Sie habe ihn durch eine belastende Zeit begleitet und ihm geholfen, sich wieder stärker und glücklicher zu fühlen. Dass Palina auch seinen beiden Kindern mit so viel Liebe begegnet, ist für Julian ein weiterer wichtiger Teil ihres gemeinsamen Familienlebens.

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Imago Julian Claßen und Palina beim Screening von Mission Unknown: The Unexpected

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Instagram / palinamin Palina und Julian Claßen, Social-Media-Stars

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