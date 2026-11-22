Mit "Der weiße Hai" hat Steven Spielberg (79) Filmgeschichte geschrieben. Doch ausgerechnet dieser Erfolg beschäftigt ihn bis heute. Der Regisseur bezeichnet die Auswirkungen seines Kinohits aus dem Jahr 1975 als seine größte berufliche Reue. In der BBC-Radio-4-Sendung "Desert Island Discs" sprach der Filmemacher offen darüber, welche unbeabsichtigten Folgen der Film und seine Romanvorlage hatten. Beide hätten die Angst vor Haien verstärkt und damit dazu beigetragen, dass die Bestände der Tiere stark zurückgingen. "Ich bedauere wirklich bis heute die Dezimierung der Haipopulation wegen des Buches und des Films. Das bedauere ich wirklich sehr", gestand Steven in der Sendung. In dem Klassiker gehen ein Polizeichef, ein Meeresbiologe und ein Haijäger gemeinsam auf die Jagd nach einem Weißen Hai, der Menschen angreift. Auf der Leinwand sorgte das für Spannung. Für die Meeresbewohner hatte die Geschichte in der Realität jedoch schwerwiegende Folgen.

Nach dem Kinostart in den USA kam es zu einer regelrechten Panik: Zahlreiche Menschen mieden plötzlich die Strände. Gleichzeitig machten sich Tausende Hobbyangler auf den Weg, um einen Weißen Hai als Trophäe zu fangen. Genau diese Entwicklung lässt Steven bis heute nicht los. "Das ist eines der Dinge, vor denen ich immer noch Angst habe. Nicht davor, von einem Hai gefressen zu werden, sondern davor, dass die Haie irgendwie wütend auf mich sind wegen der Fressorgie verrückter Sportfischer, die nach 1975 einsetzte", erklärte er. Der Film hatte allerdings nicht ausschließlich negative Folgen. Er entfachte auch großes Interesse an Ozeanografie und Meeresbiologie. Besonders die von Richard Dreyfuss (79) gespielte Figur Matt Hooper inspirierte eine ganze Generation dazu, die Meere und Haie wissenschaftlich zu erforschen. Seit den 1970er-Jahren ist die Zahl der veröffentlichten Forschungsarbeiten über Haie Berichten zufolge um 400 Prozent gestiegen.

Mit seiner Reue steht Steven nicht allein da. Auch Peter Benchley, der Autor des 1974 erschienenen Romans "Der weiße Hai", rückte später von seiner Darstellung der Tiere ab. "Mit dem Wissen, das ich heute habe, könnte ich dieses Buch heute niemals schreiben. Haie nehmen Menschen nicht gezielt ins Visier, und sie sind ganz sicher nicht nachtragend", erklärte der Schriftsteller 2006 gegenüber Express. Die Meereswissenschaftlerinnen Nancy Knowlton und Wendy Benchley beschrieben 2014 im Smithsonian Magazine eine Veränderung: Aus der anfänglichen Angst, die der Film ausgelöst hatte, sei eine dauerhafte Faszination geworden. Gleichzeitig nehme jedoch die Besorgnis zu, dass die Haibestände aufgrund von Überfischung immer weiter zurückgehen. Darüber hinaus gilt "Der weiße Hai" als kultureller Meilenstein, wie Express berichtet. Der Film etablierte das Konzept des modernen Sommerblockbusters und beeinflusste nachhaltig, wie große Kinoproduktionen vermarktet werden.

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Getty Images Steven Spielberg

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Disney+ Filmausschnitt aus "Der weiße Hai: Die Geschichte hinter dem Blockbuster", Disney+

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