Seine Kids: Eric Stehfest setzt Hoffnung in Gerichtstermin

Für Eric Stehfest (37) steht heute ein ganz besonderer Termin an: Der Schauspieler ist auf dem Weg zum Gericht, und dabei geht es um seine Kinder. Kurz vor der Verhandlung meldet er sich aus dem Auto bei seinen Fans. In seiner Instagram-Story wirkt der 37-Jährige zwar ein wenig nervös, zugleich aber ausgesprochen hoffnungsvoll. Er habe sich gründlich auf den Termin vorbereitet und kenne die Wahrheit, betont er. Deshalb gehe er davon aus, dass das Gericht eine gerechte Entscheidung treffen werde. Besonders wichtig ist ihm nach eigenen Angaben, dass dabei im Sinne seiner Kinder gehandelt wird. Wer ihn auf dem Weg begleitet und an welchem Ort die Verhandlung stattfindet, verrät Eric seinen Followern allerdings nicht. Auch nähere Informationen zum Gegenstand des Termins behält er zunächst für sich. Nach dem Gerichtstermin wolle Eric jedoch weitere Einzelheiten mit seinen Followern teilen.

In seiner Story wendet sich Eric direkt an seine Zuschauer und schildert seine Gefühlslage: "So, wir fahren jetzt zum Gerichtstermin. Heute ist ein sehr wichtiger Tag. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass alles gut werden wird. Ich bin gut vorbereitet und kenne die Wahrheit. Und ja, es wird schon für Gerechtigkeit entschieden und vor allem im Sinne der Kinder gehandelt. Und deswegen, ja, weiß ich, dass alles gutgehen wird. Mehr dazu gern später." Trotz seiner spürbaren Anspannung blickt der Schauspieler dem Ausgang der Verhandlung damit zuversichtlich entgegen. Er scheint fest darauf zu vertrauen, dass die zuständigen Stellen die Situation sorgfältig prüfen und das Wohl seiner Kinder in den Mittelpunkt stellen. Viele Fragen bleiben nach dem kurzen Update aber unbeantwortet. Welcher konkrete Beschluss bei dem Termin ansteht, erklärt Eric allerdings nicht. Auch wann mit einem Ergebnis zu rechnen ist, lässt Eric in seiner Wortmeldung offen.

Hintergrund des Gerichtstermins ist offenbar der Streit zwischen Eric und seiner Ex-Frau Edith Stehfest (31) um die gemeinsamen Kinder. Rund vier Monate zuvor hatte Edith schwere Vorwürfe gegen den Schauspieler öffentlich gemacht. Nach ihrer Darstellung wollte Eric ihr auf gerichtlichem Weg das Sorgerecht entziehen lassen. Wie weit der Streit inzwischen fortgeschritten ist und welche Regelung derzeit für die Familie gilt, lässt sich Erics aktuellem Update nicht entnehmen. Auf die Anschuldigungen, die Edith damals gegen ihn erhoben hatte, geht der Schauspieler in seinem kurzen Clip ebenfalls nicht konkret ein. Eric kündigt lediglich an, sich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal ausführlicher zu dem Termin und dessen möglichem Ausgang äußern zu wollen.

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