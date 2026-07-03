Scheidung von Edith: Eric Stehfest will seine Neue heiraten

Eric Stehfest (37) macht ernst: Zehn Monate nach der Trennung von seiner Noch-Ehefrau Edith Stehfest (30) ist der Schauspieler nicht nur frisch verliebt, sondern denkt jetzt bereits an den nächsten großen Schritt mit seiner Partnerin Sarah Scheil. Gegenüber der Bild-Zeitung schwärmte Eric nun: "Sarah und ich wissen, dass das jetzt die Liebe fürs Leben ist. Wir sind bereit, durch alle Lebensphasen gemeinsam zu gehen." Gleichzeitig macht er deutlich, wie konkret seine Zukunftspläne bereits sind: "Als Nächstes folgt jetzt meine Scheidung, weil ich Sarah gerne heiraten möchte."

Im Gespräch mit der Bild schwärmt Eric zudem von der Intensität seiner Beziehung. Er und Sarah hätten beide schwere Zeiten hinter sich und fühlten sich deshalb besonders verbunden. Kennengelernt haben sie sich über eine Direktnachricht auf Instagram: Sarah, die genau wie Eric zwei Kinder in die Beziehung bringt, hatte dem Schauspieler einen persönlichen Text geschrieben, woraufhin er sie zu einem seiner DJ-Auftritte einlud. Seitdem sind die beiden unzertrennlich: "Ihre Kinder habe ich bereits ins Herz geschlossen. Jetzt können wir den Traum von einer großen glücklichen Familie leben", schwärmt Eric gegenüber Bild.

Eric hatte die Beziehung mit Sarah erst kürzlich mit einem romantischen Strandfoto auf Instagram öffentlich gemacht. Über seine bewegte Vergangenheit und den Neustart mit Sarah findet Eric nun besonders emotionale Worte: "Manchmal findet man die große Liebe erst nach dem schlimmsten Sturm, wenn der Glaube an wahre Liebe fast erloschen ist", verrät er der Bild und betont, dass er nun den Rest seines Lebens mit Sarah verbringen möchte: "Ich bin so froh, Sarah jetzt an meiner Seite zu haben. Sie ist die eine!"

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Imago Bei Julian F.M. Stoeckels Dschungelparty: Eric Stehfest im JW Marriott Hotel Berlin, 23.01.2026

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest mit seiner neuen Freundin Sarah Scheil, Juli 2026

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, August 2024