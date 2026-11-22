Luna Rabea äußert sich offen über die Zeit nach ihrer Trennung vom Rapper PA Sports (36). In der Sendung "deep und deutlich" sprach die Influencerin jetzt ehrlich über ihr Gefühlsleben. Vor allem die ersten Wochen, nachdem das Liebesaus publik geworden war, hätten ihr schwer zugesetzt. "Der Tag, an dem es öffentlich wurde, war der Tag, an dem klar war, dass wir wirklich getrennt sind. Die Zeit danach war für mich nochmal ein paar Wochen hart", schilderte sie. Besonders zugesetzt haben ihr die Begegnungen mit Fans: "Für mich war am härtesten, wenn ich rausgegangen bin und Mädels aus der Community getroffen habe, die mir ihr Beileid ausgesprochen haben. Das hat mich am meisten berührt."

Die Anteilnahme löste bei ihr sogar Schuldgefühle aus. "Ich hatte das Gefühl, ich habe voll enttäuscht und vor denen versagt", gestand Luna. Gleichzeitig machte die Contentcreatorin deutlich, dass sie diese Entscheidung keinesfalls leichtfertig getroffen habe. Schließlich habe es zu diesem Zeitpunkt nicht nur zwei gemeinsame Kinder gegeben, sondern auch Pläne für eine Hochzeit. "Es gibt, glaube ich, keine Mutter da draußen, die sich mit zwei Kindern vom Vater ihrer Kinder trennt, wo noch eine Hochzeitsplanung dahintersteht", äußerte sie sich sichtlich betroffen. "Natürlich trenne ich mich nicht einfach, weil ich mir morgens denke: Heute habe ich Bock darauf." Für die zweifache Mutter war vor allem eins wichtig – das Wohl ihrer Kinder. "Jede Entscheidung habe ich für die Kinder getroffen", stellte sie unmissverständlich klar. Welche konkreten Gründe letztlich zum Aus der Beziehung geführt hatten, verriet sie in dem Gespräch allerdings nicht.

Ihre Trennung machten Luna und PA Sports vor rund acht Monaten über Instagram öffentlich. Damals erklärten die beiden, dass sie den Entschluss gemeinsam und einvernehmlich gefasst hätten. Untreue habe dabei keine Rolle gespielt, betonten sie. Auch eine klare Schuldzuweisung gebe es nicht – keiner von ihnen sei allein für das Ende der Beziehung verantwortlich. Trotz des Liebesaus wollten die Influencerin und der Rapper aber weiterhin an einem Strang ziehen, wenn es um ihre Kinder geht.

Anzeige Anzeige

Instagram / lunarabea PA Sports und Luna Rabea, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lunarabea TikTokerin Luna Rabea, Januar 2026

Anzeige Anzeige